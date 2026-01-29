為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    總經費卡立院 綠島「太武輪」恐沉海止損

    2026/01/29 05:30 記者劉人瑋／台東報導
    因總經費卡在立法院，補助遲未下文，太武輪仍停靠高雄港。（資料照，台東縣府提供）

    綠島鄉公所去年接收金門縣政府退役的「太武輪」，原盼修復後支援綠島與蘭嶼的貨運及民生補運，不料中央補助遲未下文。這艘報廢船至今仍受困高雄港，每月衍生高額規費，遭鄉民譏為「買回一個錢坑」。

    停泊高雄港 每月衍生高額規費

    縣府去年三月媒合此案時，曾盛讚太武輪耐風浪，整修後可提升環保標準與乘船質感，甚至能升級為「遊艇等級」的客貨兩用船。公所當時主張，接收舊船可省去造新船的時間與鉅額經費，是極佳的替代方案。

    不過，公所原估兩千萬元即可修復，實際評估後發現，包含維修與兩年營運成本，總經費竟高達八千多萬元。鄉長謝賢裕指出，雖向國發會申請「離島綜合基金」補助，卻因行政院未副署導致預算卡關，錢始終進不來。儘管有立委表示經費問題與法條無關，但鄉公所觀光暨行政課長朱昌胤證實，至今多次發文陳情均未獲款項。

    目前太武輪殘值趨近於零，光是去年從金門拖回高雄及檢測便耗資五百多萬，今年第一季的停泊保養費又逾百萬。公所坦言，若補助最終夭折，為避免持續失血，最壞打算將是及時止損，將太武輪沉入海底轉做人工魚礁。

    莊瑞雄：太武輪案難申請經費

    立委莊瑞雄表示，太武輪一案問題不少，國發會根本搞不清楚該向環境部或交通部申請經費，更重要的是，總預算都還卡在立院「原本常規的經費都卡關了，這種新案子會過嗎」？

