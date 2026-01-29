為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    芳苑二手家具交流 清潔隊免費宅配

    2026/01/29 05:30 記者陳冠備／彰化報導
    芳苑鄉公所舉辦二手家具交流，修繕後的家具、絨毛玩具，幾乎被索取一空，反應熱烈。（芳苑鄉公所提供）

    年關將屆，家家戶戶開始大掃除，彰化縣不少鄉鎮提供免費清運廢家具服務，近年還流行「二手家具交流」，讓舊家具找到新主人，其中，芳苑鄉公所舉辦「只送不賣」交流會，還提供免費宅配到府服務，獲得鄉民熱烈回響；另外，員林市清潔隊創立的線上「讓愛傢俱平台」，成立近一年也已媒合上百件物品。

    員林清潔隊創立平台 媒合上百件

    不少鄉鎮市公所反映，歲末年終常清理出不少但堪使用的家具，若直接丟棄相當可惜，員林市清潔隊自去年三月成立「讓愛傢俱平台」，開放民眾免費張貼家具資訊，讓有需求者自行聯絡搬運，成立近一年已成功媒合上百件家具，流通率約六成，頗受好評。

    芳苑鄉公所則由線上轉為實體交流，上週日於芳苑文化活動中心舉辦二手家具「只送不賣」交流活動，包含全組沙發、書櫃、兒童學步車、輪椅，甚至還有全新醫療床，吸引不少鄉親挑選，清潔隊還可免費載送到民眾家中，讓不少鄉親大讚「真貼心」。

    芳苑鄉長林保玲表示，這次活動收到的物品種類相當多元，有民眾未選擇上網拍賣，而是主動捐贈給鄉公所轉送有需要的人，展現社會溫暖，活動受到熱烈回響，不少人喊「加碼」，對此，近期還有一波免費家具清運，公所將視回收情況再舉辦二手交流活動。

