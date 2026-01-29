為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    省主席官邸 變身餐廳趕工

    2026/01/29 05:30 記者陳鳳麗／南投報導
    省主席官邸是國發會首件中興新村宿舍活化案，目前正在進行內部裝修，希望趕在三月營運。（林吉財提供）

    省主席官邸是國發會首件中興新村宿舍活化案，目前正在進行內部裝修，希望趕在三月營運。（林吉財提供）

    省主席官邸是國發會首件中興新村省府宿舍活化案，經標租出去後將作為餐廳，由於去年十二月才獲准內部裝修，目前正在趕工希望能如期在三月營運，為了與當時省府時代相映襯，業者引進四十多年前的骨董級計程車，橘色車身和外推的三角窗，車窗還貼有年度汽車標識牌，堪稱另類見證省府輝煌時代的文物。

    國發會去年五月標租省主席官邸，由知達開發公司以月租六萬八千元得標，官邸將作為餐廳，業者預定今年三月營運。由於中興新村被文化局劃定為文化景觀，建築物外觀不能更動，而內部裝修縣府去年十二月才核准，業者目前正在趕工。

    考量省主席官邸是文化景觀，加上送菜動線和空間利用，業者改變原來規劃，二樓保留作為展示空間，展示與台灣省政府相關的史料照片或文物，而一樓設私廚包廂，另部分作為商業午餐的用餐區。

    標租省主席官邸的業者，日前還購買一部四十多年前的骨董級計程車，將作為餐廳另一個特色景點，供顧客拍照打卡。

    業者林吉財說，該部計程車是豐田生產的汽車，車頂有「出租汽車」的牌子，車身是鮮艷的橘紅色，車門還有計程車行的名字，兩側車窗有三角窗設計，三角窗可往外推。而車窗貼有汽車年度標識牌，堪稱另類見證省府輝煌時代的文物。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播