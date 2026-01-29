省主席官邸 變身餐廳趕工

省主席官邸是國發會首件中興新村宿舍活化案，目前正在進行內部裝修，希望趕在三月營運。（林吉財提供）

省主席官邸是國發會首件中興新村省府宿舍活化案，經標租出去後將作為餐廳，由於去年十二月才獲准內部裝修，目前正在趕工希望能如期在三月營運，為了與當時省府時代相映襯，業者引進四十多年前的骨董級計程車，橘色車身和外推的三角窗，車窗還貼有年度汽車標識牌，堪稱另類見證省府輝煌時代的文物。

國發會去年五月標租省主席官邸，由知達開發公司以月租六萬八千元得標，官邸將作為餐廳，業者預定今年三月營運。由於中興新村被文化局劃定為文化景觀，建築物外觀不能更動，而內部裝修縣府去年十二月才核准，業者目前正在趕工。

考量省主席官邸是文化景觀，加上送菜動線和空間利用，業者改變原來規劃，二樓保留作為展示空間，展示與台灣省政府相關的史料照片或文物，而一樓設私廚包廂，另部分作為商業午餐的用餐區。

標租省主席官邸的業者，日前還購買一部四十多年前的骨董級計程車，將作為餐廳另一個特色景點，供顧客拍照打卡。

業者林吉財說，該部計程車是豐田生產的汽車，車頂有「出租汽車」的牌子，車身是鮮艷的橘紅色，車門還有計程車行的名字，兩側車窗有三角窗設計，三角窗可往外推。而車窗貼有汽車年度標識牌，堪稱另類見證省府輝煌時代的文物。

