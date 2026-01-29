中市府發春聯「馬上有錢」 議員促普發現金

民進黨市議員陳俞融要求普發現金。（記者蘇金鳳攝）

綠︰嘉市、竹市做得到 中市也可以 財政局︰建設經費龐大無餘裕

台中市政府今年發放「馬上有錢」的春聯，民進黨市議員陳俞融昨天在市議會指出，市長盧秀燕在農曆年前發放「馬上有錢」春聯，宣稱要給市民祝福，讓市民「馬上有錢」，但是真的讓市民有錢入袋？還是只是一句口號？民進黨要求普發現金一再遭拒，對比此一春聯，真是一個諷刺，她要求市府評估普發現金的可行性；財政局表示，台中市歷年決算累計尚有短絀，各項重大建設經費需求龐鉅，每年預算均有差短須彌平，因此台中市財政實無餘裕可普發現金。

請繼續往下閱讀...

此外，台中市水噹噹關懷協會與市議員陳雅惠昨天舉辦「溫馨關懷、寒冬送暖」活動，關懷未符合社會救助資格的弱勢邊緣戶，民進黨中市長參選人何欣純也到場一同關懷弱勢與長輩親切寒暄，宣布參選台中市長國民黨籍立法院副院長江啟臣昨天上午至東勢菜市場發「馬上幸福」春聯，受婆婆媽媽熱烈歡迎，高喊「凍蒜」，同樣表態參選市長的楊瓊瓔昨天行程則在立法院。

議員︰中央挹注史上最多

議員陳俞融昨天表示，市府今年發「馬上有錢」春聯，但是卻拒普發現金，嘉義市已經通過普發現金六千元，新竹市也要普發現金五千元，這些城市財政規模遠不如台中，照樣做得到。

陳俞融表示，台中市今年度總預算高達二三八二億元，創歷史新高，歲入一八三〇多億元，中央挹注更是史上最多，財政充裕，預算充足，為何不能比照嘉義市、新竹市，真正讓市民「馬上有錢」？台中人民生活壓力大，並不是一張「馬上有錢」的春聯就讓市民有感。

陳俞融表示，盧市府一年砸四億元辦購物節，二百萬做民調，二百萬做市政月刊，放市長玉照；環保局一年編一百二十萬去丹麥、德國，但垃圾問題還是嚴重，嘉義、新竹做得到，台中市也應該做得到，她要求市府要普發現金，金額是多少可以再討論。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法