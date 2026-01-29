為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    嘉縣年菜、紅包送暖 2/11送弱勢戶

    2026/01/29 05:30 記者蔡宗勳／嘉義報導
    嘉市九華山地藏庵捐兩百萬元，響應嘉義縣政府「年菜送暖，溫馨我嘉」活動。（記者蔡宗勳攝）

    農曆春節將至，嘉義縣政府攜手各界善心團體，今年連續第十四年舉辦「年菜送暖，溫馨我嘉」活動，縣長翁章梁將於二月十一日率縣府員工化身志工逐戶送愛，送出一千五百份年菜與每份一千四百元年節紅包，讓縣內弱勢家庭在年節期間感受溫暖與祝福。

    翁章梁昨代表接受來自嘉市九華山地藏庵、嘉市嘉邑行善團、新港奉天宮、朴子配天宮、民雄大士爺廟、阿里山茶葉生產合作社及福添福社福基金會等各界捐助善款、年菜，總價值達四〇五萬元。

    每戶受助家庭能收到四道應景佳餚，包括極品東坡肉、干貝櫻花蝦米糕、御品佛跳牆與雙參紅棗燉烏雞，及一千四百元紅包；台農發公司也共襄盛舉贈送椪柑禮盒，國際扶輪社三四七〇地區朴子社、北回社、民雄社、大林社捐贈毛帽、保溫瓶各六百個。

    翁章梁說，二月十一日將由縣府六百多名員工開著自己的車，將年菜與紅包親自送至弱勢戶，活動動用至少兩百輛私家車，真正做到公私協力，一起做善事。

    縣府社會局長張翠瑤說，送年菜當天，若在過程中發現有需要進一步協助的家庭，社會局也會即時提供關懷與資源。

