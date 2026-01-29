斗南自辦重劃案 地主質疑虛灌人頭

反對雲林縣斗南鎮聖德自辦市地重劃案地主，在斗南鎮公所前拉布條高喊「自辦重劃形同強盜」。（記者黃淑莉攝）

雲林縣府昨天召開斗南鎮聖德自辦市地重劃案聽證會，對於有地主質疑重劃案是「灌人頭」通過，縣府若縱容開發公司掠奪人民土地，會採取更激烈抗議行動，縣府強調，一切依法辦理，聽證會紀錄會送在二月十四日前召開的「雲林縣市地重劃及區段徵收委員會」斟酌，做成准駁決定。

雲縣府：依法辦理 2/14前決定准駁

斗南鎮聖德自辦市地重劃案前身為「斗南鎮大業自辦市地重劃區」，位於國道一號斗南交流道西北側，計畫面積約七．八公頃，辦理過程中有部分地主質疑有灌人頭情況，向法院提起訴訟，也向監察院陳情，縣府依雲林地方法院判決，在前年解散大業重劃會。



去年部分地主以「雲林縣斗南鎮聖德自辦市地重劃區重劃會」再提出，縣府審查後核准成立，有地主不服提起訴願，內政部於去年十一月底駁回。該重劃案已報內政部展延兩次，開發期限在今年二月十四日，縣府召開聽證會，讓當事人及利害關係人陳述、論辯。反對重劃的地主在聽證會前在外面拉白布高喊，「自辦重劃形同強盜」、「縣府縱容重劃違法」、「拒絕掠奪民地」。

