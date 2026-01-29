為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    斗南自辦重劃案 地主質疑虛灌人頭

    2026/01/29 05:30 記者黃淑莉／雲林報導
    反對雲林縣斗南鎮聖德自辦市地重劃案地主，在斗南鎮公所前拉布條高喊「自辦重劃形同強盜」。（記者黃淑莉攝）

    反對雲林縣斗南鎮聖德自辦市地重劃案地主，在斗南鎮公所前拉布條高喊「自辦重劃形同強盜」。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣府昨天召開斗南鎮聖德自辦市地重劃案聽證會，對於有地主質疑重劃案是「灌人頭」通過，縣府若縱容開發公司掠奪人民土地，會採取更激烈抗議行動，縣府強調，一切依法辦理，聽證會紀錄會送在二月十四日前召開的「雲林縣市地重劃及區段徵收委員會」斟酌，做成准駁決定。

    雲縣府：依法辦理 2/14前決定准駁

    斗南鎮聖德自辦市地重劃案前身為「斗南鎮大業自辦市地重劃區」，位於國道一號斗南交流道西北側，計畫面積約七．八公頃，辦理過程中有部分地主質疑有灌人頭情況，向法院提起訴訟，也向監察院陳情，縣府依雲林地方法院判決，在前年解散大業重劃會。

    去年部分地主以「雲林縣斗南鎮聖德自辦市地重劃區重劃會」再提出，縣府審查後核准成立，有地主不服提起訴願，內政部於去年十一月底駁回。該重劃案已報內政部展延兩次，開發期限在今年二月十四日，縣府召開聽證會，讓當事人及利害關係人陳述、論辯。反對重劃的地主在聽證會前在外面拉白布高喊，「自辦重劃形同強盜」、「縣府縱容重劃違法」、「拒絕掠奪民地」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播