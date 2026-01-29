深化醫療量能！台大雲林分院、國衛院 攜手8研究計畫

台大醫院雲林分院院長馬惠明（左）與國衛院院長司徒惠康，代表雙方簽署學研合作意向書。（記者黃淑莉攝）

台灣已邁入超高齡社會，因應高齡與氣候變遷可能面對的公共健康挑戰，台大醫院雲林分院與國家衛生研究院昨天簽訂學研合作意向書，啟動包括智慧醫療、精準醫學、環境與世代研究、前瞻臨床與慢性病監測等八項先導合作研究計畫，期盼透過雙方合作，加速推動醫學研究成果轉化於臨床照護上，守護國人健康。

簽訂MOU 著重智慧醫療等3領域

台大雲林分院院長馬惠明表示，八項先導合作研究計畫，由雲林分院臨床團隊與國衛院研究人員共同主持，重點在智慧醫療、世代研究及轉譯醫學等三個領域，虎尾院區二期工程已動工，國衛院高齡醫學研究中心也即將落成，這次是雙方深入合作的起點，未來會持續合作，推動研究成果轉化為臨床照護與政策建議。

數位健康應用 強化高齡照護

國衛院院長司徒惠康指出，期待透過雙邊更密切、更全面的合作，從最基礎的醫療研究一直到臨床實務的推動，甚至是未來在產業與新興的醫療科技方面，可以真正的發揮立足雲林、放眼台灣，並接軌全球的重要目標。

台大雲林分院副院長江文莒表示，這次合作計畫緊扣臨床需求與公共衛生議題，研究重點包括，智慧醫療與數位健康應用、世代研究與環境健康、生物醫療與轉譯醫學，以及慢性病與神經退化疾病的精準監測。

江文莒說，例如在智慧醫療方面結合數位科技與多策略介入，改善高齡族群夜尿問題，以人工智慧分析Ｘ光影像提供骨質疏鬆篩檢，早期非侵入性失智症檢測工具研發，另外還有透過大型動物模型探索心臟疾病治療新方法，酒精代謝基因與慢性疾病研究，以及建構跨領域生醫資料與環境暴露平台等。

