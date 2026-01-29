日本重機神社首跨海外 玉井辦入魂儀式

日本重機神社文化在台南玉井區進行入魂儀式，市長黃偉哲受邀出席。（台灣樂輪提供）

日本「重機神社文化」首度跨至海外，第一站來到台南玉井區，昨天遵循扶桑教體系舉辦正統的入魂儀式，市長黃偉哲受邀出席，見證歷史性的一刻，也籲請所有來到山區車友，在追風時也要重視交通安全與行車秩序。

黃偉哲表示，台南與日本交流向來緊密，此行象徵台日情誼的跨海聯動，玉井周邊風景優美，是國內重機騎士最愛的熱門路線之一，市府除了致力維護道路品質，也希望藉由日本神社「行路守護」的精神，籲請車友重視交通安全。

日本神道扶桑教管長宍野史生、日本摩托車協會理事長吉田純一等人來台主持儀式，與黃偉哲見證日本重機信仰體系正式延伸至台灣的歷史性時刻。

日本重機文化由民間單位台灣輪樂引進，海外首站選擇玉井，希望透過台日重機文化的深度連結，為山城區注入國際化的觀光新量能。台灣輪樂指出，遵循日本神道扶桑教體系正統儀式進行，儀式嚴謹，並由日方重量級神職人員親自來台主持，展現對海外首座據點的高度重視。重機神社所屬的信仰系統，源自日本神道扶桑教，其精神脈絡可追溯至富士山信仰體系。

