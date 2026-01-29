台南校園污水接管 今年改造28校

台南市推動「學校污水匯流改善計畫」，今年將完成28校污水下水道接管工程。（南市教育局提供）

改善異味、積水 去年3校完工 今年再投入2億 預計年底前全數完成

為提升校園環境衛生、改善異味與積水問題，台南市推動「學校污水匯流改善計畫」，去年起至今年將投入總經費二．三億元，目標完成卅一所學校污水下水道接管工程，讓校園公共衛生基礎一次到位。

請繼續往下閱讀...

校園污水接管雖不顯眼，卻是影響師生健康與學習環境的重要基礎建設，透過系統化改善校內排水動線，能有效降低異味、回堵與積水風險，打造更乾淨、安全的學習場域，也讓城市永續治理落實於日常生活。

全市家戶污水接管率29.5％

目前台南市公共污水下水道接管用戶數約廿二．九萬戶，普及率為廿九．五％，凡公共污水管線行經區域，依法皆須辦理接管。此次市府以公部門率先示範，一次性完整編列預算，加速完成校園接管工程，兼顧公共衛生與法規要求。

具接管條件學校 一次全納入

教育局指出，校園接管工程經費依校地規模不同，每校約需百萬元至上千萬元不等。以往每年僅完成兩、三校，這次則將所有具備接管條件的學校一次納入，預計於今年底前全數完成。由於校園內各棟建物與廁所分散，須全面整合管線並銜接外部公共污水道，施工路徑長，完工後並需全面回填復原。

教育局說明，施工期間原有糞管仍維持使用，待新系統整合完成後再進行切換與拆除，接管作業會安排於週末假日非上課時間進行，單日即可完成銜接，確保學生如廁無虞。

於週末假日施工 不影響如廁

教育局長鄭新輝表示，污水匯流改善須整合校內設施與施工條件，教育局已與水利局建立合作機制，由水利局盤點可接管校地並提供技術協助，教育局依結果編列經費並督導學校執行。去年已補助三二五七萬餘元，完成協進國小、新營國小與新進國小接管；今年度集中投入二億元，完成其餘廿八校工程，確保依法如期達標。

新進國小校長陳雅君表示，完成接管後，校園排水動線更清楚，異味與積水問題明顯改善，雨季也不易回堵，整體環境更乾淨安全，有助師生健康與校園管理。

教育局強調，補助案採前端加速、一次到位與分群招標方式，降低延宕與追加成本，也有助提升整體接管率與環境效益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法