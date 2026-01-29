為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    八里左岸觀海大道飄惡臭 啟動清查

    2026/01/29 05:30 記者羅國嘉／新北報導
    新北市八里左岸觀海大道近日傳異味，居民形容氣味宛如馬桶糞味，質疑有生活污水趁退潮時排入淡水河。（記者羅國嘉攝）

    新北市八里左岸觀海大道近日傳出刺鼻臭味，居民形容氣味宛如馬桶糞味，惡臭四溢影響生活、衛生安全與生態的疑慮，質疑有生活污水趁退潮時排入淡水河，議員鄭宇恩接獲陳情後昨前往現場勘查，要求市府儘速釐清污染來源；水利局則表示，已展開清查與檢測作業。

    記者實地騎車查訪，從龍米路二段轉入觀海大道即聞到明顯惡臭，靠近觀海大道九十七號一帶氣味更為濃烈，不少遊客行經時紛紛掩鼻，甚至作嘔。

    住戶吳先生懷疑生活污水在退潮時排入淡水河，氣味如同糞水，長時間發酵後臭味四散，對居住品質影響甚鉅。由於地點鄰近沙灘，平時有不少民眾與孩童戲水，恐影響孩童衛生安全，他也觀察到海邊原生螃蟹疑似大量死亡，生態明顯受影響。

    鄭宇恩表示，經勘查發現側溝內有污水流動並散發臭味，附近污水場施工中，懷疑與可能與工程或周邊管線受損有關，要求水利局全面清查。

    水利局污水設施科長張弘憲表示，已排除P〇四揚水站造成。為追蹤臭味來源，將進行用戶接管清查及周邊污水管線TV攝影檢視，確認是否有破損滲漏，將儘速排除異味。

