新北「6大超值年菜禮包」 下殺56折快搶

新北市場處推出「六大超值年菜禮包」，「經典佛跳牆」優惠五六折，只要八八八元。 （擷取自活動預購網站KKTIX平台）

農曆春節將到，新北市政府市場處今年集結五家市場推出「六大超值年菜禮包」，並透過線上預購帶動買氣，優惠價自八八八元至二八八八元，限量八十八份，最高享五六折優惠，預購至二月四日中午十二點止。

市場處推限量禮盒88份

市場處長李長奎說，「六大超值年菜禮包」集結五股、泰山、新莊第一、汐止秀豐及中和民享等公有市場推出海鮮澎湃組、總舖年菜組、幸福套組、金馬迎春組、經典佛跳牆與素食年菜組禮盒，優惠價自八八八元至二八八八元，優惠最殺的是五六折「經典佛跳牆」，原價一六〇五元只要八八八元，限量廿組民眾可至活動網站（https://newtaipeimarket.kktix.cc/events/2026ntpcm）線上預購。

預購至2月4日中午12點

市場處另同步整合廿五攤人氣攤商，推出多元年菜及年節食品，民眾可依需求自行向攤商訂購，相關優惠資訊可至市場處臉書粉專「來新北逛菜市」查詢。

昨天五股市場也舉辦「墨香迎新歲．揮毫贈春聯」迎春活動，邀請書法名家官淑貞、黃煜華及林德波現場揮毫送春聯，與民眾迎接新年。

李長奎表示，五股公有市場為新北市首座現代化市場，匯集熟食、生鮮及百貨商品，公有市場不僅是民生採買的重要場域，更是凝聚社區情感的核心，昨天活動結合書法藝術與在地市場文化，讓民眾感受濃厚的年節氛圍。

此外，新北油飯節上個月落幕，「來新北逛菜市」近期發文指出，得獎店家們把獎牌、得獎照陳列於店面，吸引民眾排隊等候，包括奪冠的「阿潘功夫油飯」在內，對於冠軍的滋味，老闆陳政任受訪表示，喜悅是當然的，但客人變多、標準提高，也讓他得戰戰兢兢把油飯做好。

