馬年「文化走春」 新北6館1園送好禮

新北市文化局規劃文化走春活動，大年初二到初六，各館有DIY體驗及展演活動。圖為鶯歌陶瓷博物館。（記者賴筱桐攝）

大年初二到初六 有DIY體驗及展演活動 還有機會抽中大禮包

春節將至，新北市文化局規劃馬年「文化走春」活動，串聯轄內各公立博物館與美術館，從年前暖身、春節走春到元宵壓軸，結合線上互動與實體扭蛋「轉好運」，大年初二到初六，各館有DIY體驗及展演活動，民眾打卡完成指定任務可獲得小禮物，還有機會抽中市價破千元的「福袋大禮包」。新北市觀光旅遊局在多處風景區規劃系列迎春活動，除了送好運春聯還有限定光雕動畫等，增添年節氛圍。

博物館、美術館、林本源園邸 走春「轉好運」

文化局長張䕒育昨天在市政會議報告指出，過去七年來新北市投入總經費一〇三億元，推動藝文設施建造，截至目前累計新建及改造七十五處藝文據點，包含規劃中的新北市立圖書館第二總館，希望打造友善的文化空間，讓市民親近藝術與閱讀；新北市美術館今年四月開館滿一週年，將推出煙火、表演、市集與建築光雕、燈光造境等系列活動。

張䕒育指出，今年文化走春以「馬力全開．福氣滿載」為主題，大年初二到初六，民眾到六館一園（新北市美術館、黃金博物館、淡水古蹟博物館、十三行博物館、鶯歌陶瓷博物館、坪林茶業博物館、林本源園邸）任一場所，與「馬力全開禮物盒」拍照，並在新北市文化局粉專指定PO文下方上傳照片，留言「我在@〇〇館+馬年祝福語」，可兌換一張馬年貼紙，還有機會抽中價值破千的「福袋大禮包」，任一館舍有單張消費滿五百元發票，可獲得轉扭蛋一次機會，獎品包括馬年限定吊飾、印章和小怪獸公仔。

風景區迎春 深澳鐵道自行車限定光雕動畫

新北市觀光旅遊局在多處風景區規劃迎春活動，率先登場為二月一日至廿八日搭乘瑞芳區深澳鐵道自行車，並按讚追蹤「深澳鐵道自行車」官方臉書或IG且發布限動標註@railbiketw就送一組春聯，隧道處還有春節限定的光雕隧道動畫十七日起登場，含金元寶、炮竹等喜氣元素，增添年節氛圍。

二月七日下午一點半至四點半於新店碧潭吊橋東岸藍色帳篷區舉辦「新春揮毫贈桃符」活動，邀請漢字書藝文化學會理事長林金豊揮毫，民眾可自由指定吉祥祝賀語，帶回手寫春聯。

觀旅局長楊宗珉另推薦民眾到烏來地區走春，烏來瀑布遊客中心自二月十七日至廿八日推出二種消費套票組合，A套票為原民美食套餐及雲仙纜車票，B套票為原民服裝體驗、馬告咖啡下午茶及雲仙纜車票，購買任一套票可獲贈原住民手編幸運手鍊，相關活動資訊可關注新北旅客臉書粉專。

新北市文化局規劃春節走春活動，大年初二到初六，民眾到六館一園參訪，可獲得小禮物。圖為新北市美術館。（記者賴筱桐攝）

新北市文化局鼓勵民眾春節期間到博物館走春。圖為黃金博物館。 （記者賴筱桐攝）

