    生活

    家管員到光復 為災區長輩公益清掃

    2026/01/29 05:30 記者花孟璟／花蓮報導
    來自各縣市共卅名專業家事管理員到光復災區，為長輩公益清掃。 （彭婉如基金會提供）

    

    春節前家家戶戶忙大掃除，然花蓮縣光復鄉災區的高齡長輩力有未逮，來自各縣市共卅名專業家事管理員響應彭婉如基金會號召，與善牧基金會及衛生所合作派往有需要的住家進行公益清掃。

    在光復鄉衛生所及善牧基金會的協力下，家管員們前往獨居及行動不便長者家庭，協助物資及家具入厝後的歸位、生活物品的分類收納及全屋環境清潔。透過細緻而有系統的整理，幫助長者完成「年前大掃除」，也象徵將災後的不安與凌亂留在過去，迎向新生活的開始。

    30人幫長者年前大掃除

    前往災區打掃的家管員來自各縣市，多數為二度就業婦女，她們曾以家庭為重心，現在藉由家事專業回歸職場，不僅在家事上細膩俐落，還在清掃與收納過程中，與長者聊年節、談生活，打掃的同時也陪伴長輩。

    彭婉如基金表示，提供家管員到光復的全額交通補助，善牧基金會則協助搭建與光復鄉衛生所的橋梁，以有長照需求的家庭為優先服務對象。

    參加行動的家管員說，光復鄉災後復原已進入入厝整理階段，很多獨居或高齡長者住家收到各界愛心贈送的新家具、大型家電，但如何在短時間內完成收納以及清潔，還要「喬桌喬椅」調整動線，不只是幫長輩的家打掃乾淨，更幫長輩打理好日常生活，讓常用的生活物品放在最恰當容易取得的位置，迎接新的一年。

