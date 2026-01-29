春節流感高峰 宜蘭3醫院開特別門診

農曆春節是流感高峰季，加上出遊群聚多，增加傳染病傳播風險。宜蘭今年春節期間共有陽明交通大學附設醫院、羅東博愛醫院及羅東聖母醫院等三家醫院加開傳染病特別門診，紓解急診就醫人潮。

農曆春節連假天數長，民眾就醫需求增加，依過往統計，春節期間急診就醫人次約為平日的一．五至一．七倍；宜蘭縣政府公布春節就醫資訊，有三家醫院開設傳染病特別門診，呼籲民眾善用春節特別門診與分級醫療資源。

陽明交大附設醫院於二月十七日年初一上、下午開設內科門診；十八日初二上午開設兒科、下午內科；十九日初三上午兒科、下午外科。聖母醫院年初一上午外科、下午內科；初二上午外科、下午兒科及內科；初三上午外科、下午兒科及內科。

羅東博愛醫院年初一上、下午開設外科，下午及晚上是兒科；初二、初三的上午有外科、內科，下午外科、內科及兒科，晚上為兒科。

宜蘭縣衛生局表示，春節期間有多家健保藥局提供服務，但部分藥局營業時間略有調整，若民眾的慢性病連續處方箋用藥，第二次或第三次吃完時間落在春節期間，可提前自一月卅一日持處方箋領藥，詳細時間已在衛生局官網公告。

