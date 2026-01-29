花蓮議會國民黨團告3部長廢弛職務 消防署：堰塞湖溢流前44小時已通知縣府疏散

花蓮縣議會國民黨團昨北上控告農業部於去年馬太鞍堰塞湖潰流時延誤警報，部長陳駿季表示不容無視事實。（記者楊媛婷攝）

花蓮縣馬太鞍堰塞湖洪災釀十九死、五人失蹤，光復鄉長林清水近日也因涉嫌浮報撤離人數表，被收押禁見。花蓮縣議會國民黨團昨赴台北地檢署告發內政部長劉世芳、農業部長陳駿季、經濟部長龔明鑫涉犯廢弛職務釀成災害等罪。

消防署強調，堰塞湖在九月廿三日下午二時許發生溢流前的四十四小時，中央災害應變中心已通知花蓮縣府疏散撤離，並可提供國軍等相關支援，依照災害防救法與地方制度法，中央與地方依照各自權責、通力合作，地方政府根據真實狀況提出需求，中央也必然全力支援協助，相關事證已送交司法調查。

請繼續往下閱讀...

農業部七月廿六日發現堰塞湖後，即通報花蓮縣府與光復鄉公所，召開多次跨部會議研商應處，且花蓮縣府曾於八月十二日因應楊柳颱風，依照規劃完成近七百人撤離，並非遲至十月中才完成規劃。

九月廿日樺加沙颱風警報發布並成立災害應變中心後，包含內政部長劉世芳聯繫花蓮縣長、副縣長及秘書長四次，民政系統通知十四次、消防署通報十次，農業部林保署細胞廣播六次，廿一日下午四時會議中，也詳列光復鄉、鳳林鎮及萬榮鄉共一八三七戶需撤離。

此外，九月廿二日樺加沙颱風中央災害應變中心第五次工作會議中，花蓮縣副縣長顏新章回報「收容人數部分，實際居住人數為六八四三人中，收容一三〇人、依親一三六五人、垂直避難五三四八人」。

農業部災前多次與縣府商討撤離

農業部長陳駿季昨表示，馬太鞍堰塞湖去年七月廿六日形成後，林保署多次和花蓮縣府商討後續疏散撤離措施，農業部人員不僅災前積極協助示警，災後也全力投入復原，絕對不容外界抹殺扭曲農業部所有同仁的辛苦。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法