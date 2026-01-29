迎新世代列車 高鐵增建第2檢修廠／左營基地昨舉辦上梁典禮 N700ST8月抵台

左營基地「第二車輛檢修廠」完工模擬圖。（台灣高鐵公司提供）

台灣高鐵公司預計在今年八月引入新世代列車N700ST、明年八月正式投入營運，十二組新世代列車全數上線後，尖峰時段運能將提升廿五％。高鐵公司昨在高雄左營基地增建的「第二車輛檢修廠」舉辦上梁典禮，未來可做為N700ST列車及現在的700T二種列車駐車空間。

明年8月上線營運

高鐵公司向日本JR東海公司購買十二輛日本新幹線最新的列車N700S，做出台灣高鐵專屬版本，名為N700ST。第一輛N700ST預計今年七月從日本出廠、八月運抵台灣，開始系列營運前測試，預計在明年八月上線，隨著車隊持續擴大，可靈活規劃多元停靠模式，增加北高直達車車次，有效分流短、中、長程旅客。

為迎接新世代列車N700ST引進，左營基地特別增建「第二車輛檢修廠」，造價五十一億元，也被高鐵員工戲稱為「N700ST未來在台灣的新家」。

高鐵公司昨天在左營基地舉辦上梁典禮，交通部部長陳世凱、高雄市市長陳其邁以及台灣高鐵公司董事長史哲共同主持祈福儀式，在鋼梁安裝螺栓，祈求工程平安順利。

去年運量突破8000萬人次

而配合新世代列車N700ST引進，未來可在第二檢修廠執行二種車型的日檢、月檢及自動列車控制系統（ATC）車載號誌的檢修等重要維修任務。

越來越多人搭高鐵，去年高鐵全年旅運量創首度突破八千萬、達八二〇七萬人次，年成長四．九％。去年第四季因各地舉辦演唱會、節慶活動，單月旅客人數都超過七百萬人次、十二月更是高鐵通車營運以來的單月新高，達七四〇．八萬人次。

史哲表示，疫情前高鐵日均運量約十五萬人次，現在日均運量已成長至二二．五萬人次，較二〇二四年每天多出一．一萬人。

未來新車引進、車隊擴大，可用來停駐列車，增加車輛調度空間，廠內月台還可執行車輛手工清洗作業，同步完成維修與清潔，提升運用效率。

高鐵公司昨天舉辦左營第二車輛檢修廠上梁典禮。（記者吳亮儀攝）

