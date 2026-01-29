為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    迎新世代列車 高鐵增建第2檢修廠／左營基地昨舉辦上梁典禮 N700ST8月抵台

    2026/01/29 05:30 記者吳亮儀／高雄報導
    左營基地「第二車輛檢修廠」完工模擬圖。（台灣高鐵公司提供）

    左營基地「第二車輛檢修廠」完工模擬圖。（台灣高鐵公司提供）

    台灣高鐵公司預計在今年八月引入新世代列車N700ST、明年八月正式投入營運，十二組新世代列車全數上線後，尖峰時段運能將提升廿五％。高鐵公司昨在高雄左營基地增建的「第二車輛檢修廠」舉辦上梁典禮，未來可做為N700ST列車及現在的700T二種列車駐車空間。

    明年8月上線營運

    高鐵公司向日本JR東海公司購買十二輛日本新幹線最新的列車N700S，做出台灣高鐵專屬版本，名為N700ST。第一輛N700ST預計今年七月從日本出廠、八月運抵台灣，開始系列營運前測試，預計在明年八月上線，隨著車隊持續擴大，可靈活規劃多元停靠模式，增加北高直達車車次，有效分流短、中、長程旅客。

    為迎接新世代列車N700ST引進，左營基地特別增建「第二車輛檢修廠」，造價五十一億元，也被高鐵員工戲稱為「N700ST未來在台灣的新家」。

    高鐵公司昨天在左營基地舉辦上梁典禮，交通部部長陳世凱、高雄市市長陳其邁以及台灣高鐵公司董事長史哲共同主持祈福儀式，在鋼梁安裝螺栓，祈求工程平安順利。

    去年運量突破8000萬人次

    而配合新世代列車N700ST引進，未來可在第二檢修廠執行二種車型的日檢、月檢及自動列車控制系統（ATC）車載號誌的檢修等重要維修任務。

    越來越多人搭高鐵，去年高鐵全年旅運量創首度突破八千萬、達八二〇七萬人次，年成長四．九％。去年第四季因各地舉辦演唱會、節慶活動，單月旅客人數都超過七百萬人次、十二月更是高鐵通車營運以來的單月新高，達七四〇．八萬人次。

    史哲表示，疫情前高鐵日均運量約十五萬人次，現在日均運量已成長至二二．五萬人次，較二〇二四年每天多出一．一萬人。

    未來新車引進、車隊擴大，可用來停駐列車，增加車輛調度空間，廠內月台還可執行車輛手工清洗作業，同步完成維修與清潔，提升運用效率。

    高鐵公司昨天舉辦左營第二車輛檢修廠上梁典禮。（記者吳亮儀攝）

    高鐵公司昨天舉辦左營第二車輛檢修廠上梁典禮。（記者吳亮儀攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播