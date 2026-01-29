後龍大排235隻死雞染H5N1 疑來自台中養禽場

苗栗縣後龍鎮外埔里王爺宮大排距離出海口約50公尺處的沿線大排內散布雞隻屍體，檢出H5N1。（資料照）

苗栗縣後龍鎮外埔里王爺宮大排廿六日被發現遭棄置大量死雞，苗栗縣政府派員採樣送驗及清運消毒，昨日接獲獸醫研究所通知，死雞確診H5N1亞型高病原性禽流感；經循線追查，初步指向台中地區的養禽場，已與台中相關單位聯繫，將依法處最高罰鍰一百萬元。

後龍鎮外埔里王爺宮大排於廿六日被發現棄置大量雞屍，苗栗縣動物保護防疫所獲報，當天即派員前往採樣送驗，清點共計二三五隻雞屍，委由化製廠銷毀，並針對周邊環境全面清消，另啟動周邊三公里內養禽場健康訪視。

苗縣府動物保護防疫所表示，廿六日執行之周邊三公里內十場養禽場健康訪視，雞隻健康狀況良好；昨日接獲獸醫研究所之雞屍化驗通知，死雞確診H5N1禽流感，即進行三公里內養禽場採樣送檢。

棄置病死禽隻 可重罰百萬

非法棄置病死禽隻涉嫌違反動物傳染病防治條例規定，經循線追查，已掌握行為人，初步指向台中地區的養禽場。苗栗縣長鍾東錦痛斥不肖業者，漠視防疫工作、棄置病死雞隻，指示主管單位依相關法規處以最高一百萬元罰鍰，從嚴辦理、絕不寬貸。

