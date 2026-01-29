為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    染禽蛋雞場 清消3個月全場採陰才能復養

    2026/01/29 05:30 記者楊媛婷／台北報導
    爆發禽流感疫情的豐康牧場大門深鎖。（記者歐素美攝）

    台中市一蛋雞場發生禽流感疫情，有一千七百隻蛋雞陸續死亡，另又在距離該案場約四十公里處的苗栗後龍大排發現大量被棄置的雞屍。農業部防檢署昨表示，該場疫情為H5N1高病原禽流感，全場所有蛋雞將全數撲殺，也正在追查苗栗大排兩百餘隻雞屍是否來自台中案場。

    每年九月到隔年三月為候鳥南遷北往時節，也是禽流感疫情較高風險的時期。防檢署副署長傅學理說明，台中該案場為蛋雞場，全場約有七千隻蛋雞，有一千七百隻蛋雞陸續發病死亡，因檢測為H5N1高病原禽流感，該場所有雞隻都要撲殺，若業主有隱匿疫情未主動通報，依法可罰五萬元到一百萬元。

    傅學理表示，養雞場業主發現雞隻有異常死亡情況，依規定要主動通報地方防疫機關，地方防疫機關派員訪視若確實有異常，會要求該場移動管制並採樣，樣本親送農業部獸醫所檢測。

    檢測結果出爐若確定為禽流感陽性，該場所有雞隻必須全數撲殺，屍體要指定化製，場內的墊料等都要清消後打包並焚燬。該雞場若要復養，需清消三個月、全場採檢皆陰性，業主也要接受生物安全教育加強訓練。

    蛋價連3漲 供應無虞

    農業部統計，目前生產的蛋雞隻數三七四六萬隻，每日雞蛋產量十二．五萬箱（每箱二百顆），足供國人所需，但因春節將屆，蛋價連三週起漲，目前每斤批發價與產地價為四十七元與卅七．五元。

    傅學理指出，自去年九月迄今，全國有十一場禽流感案例，以陸禽為主，雖然疫情仍屬零星，仍呼籲業主一定要注意生物安全防治；苗栗大排的雞屍是否來自台中案場，仍待比對監視器後追查。

