台中豐康牧場爆禽流感 5000多隻雞今撲殺／1700隻不明原因死亡未通報 衛生局將開罰

台中豐原區豐康牧場傳出有1700隻雞隻死亡未通報，昨日證實病死雞感染高病原禽流感，牧場大門深鎖。（記者歐素美攝）

台中市豐原區豐康牧場爆有逾一千七百雞隻不明原因大量死亡，業者未主動通報，且聲稱病死雞都在雞場就地掩埋，農業局採檢送驗後，台中市長盧秀燕廿八日證實感染高病原禽流感，已成立前進指揮所，除追蹤蛋的流向下架銷毀，案例場五千多隻雞今全面撲殺。

全面訪查171處養雞場

豐康牧場飼養七千隻蛋雞，廿七日驚傳一千七百隻雞隻異常死亡，農業局接獲民眾檢舉及民代通報，前往採樣送驗，並啟動移動管制，昨日證實感染禽流感，案例場消毒作業、人車管制。因冬天是禽流感好發季節，盧秀燕指示，台中市有一七一處養雞場，將全面訪查避免擴散。

台中市副市長鄭照新表示，業者涉及隱匿疫情未報、罰款金額多寡，視業者配合疫調的態度決定，若業者不配合疫調，將加重處罰；至於病死雞部分，業者稱在雞場就地掩埋，鄭照新表示，已在場內發現掩埋的死雞，是否有病死雞外流，還在清查中。

業主坦承載病死雞到苗栗掩埋

此外，苗栗後龍王爺宮大排發現有人棄置二三五隻雞屍。鄭照新指出，豐康牧場業主坦承，有將病死雞載去苗栗「掩埋」，不過地點和苗栗發現雞屍的大排有點出入，已主動通報苗栗縣府。

中市農業局長李逸安指出，該蛋雞場出現一千七百雞隻大量死亡明顯不尋常，業者卻未主動通報，依「動物傳染病防治條例」規定，將處五萬元以上、一百萬元以下罰款，另死亡雞隻依照規定要送化製場處理，會另依畜牧法裁罰；五千多隻雞今日上午進行全場撲殺。

追蹤雞蛋流向 下架銷毀

台市衛生局長曾梓展指出，食安處已前往雞場列管下架雞蛋，該蛋雞場的雞蛋多採線上訂購，若民眾不清楚是否購買，雞蛋煮熟再食用，可以降低食安風險。

據了解，豐康牧場老闆長期捐贈雞蛋及推動動物友善飼養，去年曾獲台中市好人好事代表；記者昨天上午前往豐康牧場採訪，該場圍牆高築、大門深鎖，員工表示：「老闆不在。」記者詢問場內死雞流向，員工皆回「無法回應」；動保處昨天也派員到場清潔消毒，雞隻撲殺後會再清消一次；曾梓展另指出，因禽流感會禽傳人，雞場有五名工作人員，包括處理撲殺人員等，均將進行健康監測七天。

