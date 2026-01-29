水試所研發成功 鬼頭刀完全養殖 肉質不輸鮪魚

水試所成功開發鬼頭刀完全養殖技術，魚肉油脂量不輸鮪魚。（水試所提供）

鬼頭刀是台灣重要的沿近海漁獲之一，更是外銷美國的主要水產品，鬼頭刀仰賴野外撈捕，農業部水產試驗所成功發展鬼頭刀經濟魚種完全養殖技術。水試所表示，因漁民仍盼以野外撈捕為主，該技術暫不移轉，以保種為先。

漁民盼野外撈捕為主 保種為先

我國去年外銷鬼頭刀量達二七六八噸、產值達二三三七萬美元，主要市場在美國，外銷量達二〇六二噸。水試所所長張錦宜表示，鬼頭刀為洄游性魚類，是台灣沿近海主要漁獲之一，有鑑於漁業資源不足，於二〇二一年發展鬼頭刀養殖技術，經蒐集種魚、產卵、養殖並繁殖成功培育，完成鬼頭刀經濟魚種完全人工養殖技術。

日本過去有水族館繁殖鬼頭刀，張錦宜表示，該水族館目的是觀賞研究魚類，非經濟用途，也未成功繁殖二代，該所團隊以經濟養殖為目的，成功繁殖第二代種魚，過程曾遇地震導致整池魚苗因地震嚇死陣亡，調整魚池大小與深度才通過考驗。

張錦宜說明，完全人工養殖的鬼頭刀可透過飼料調整魚肉油脂量，甚至不輸鮪魚，人工養殖的鬼頭刀一年內可長到三公斤可上市大小，適合箱網養殖。

水試所東部中心水族館將於五月重新開幕，是全球唯一可近距離觀賞鬼頭刀水族館，週三到週日免費參觀。

