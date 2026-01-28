蕭美琴要求 無人機採購百分百非紅供應鏈

副總統蕭美琴訪視嘉義縣「亞洲無人機 AI 創新應用研發中心」。（嘉義縣府提供）

期盼逐步實現全面在台生產目標 落實國產化並進軍全球市場

副總統蕭美琴前天參訪嘉義縣「亞洲無人機AI創新應用研發中心」（簡稱亞創中心），她在與產業界座談時強調，當前政府的無人機採購，無論軍方或公部門，都必須達到「百分百非紅供應鏈」，也期盼逐步實現全面在台生產目標，在政府全力協助下落實國產化，並進軍全球市場。

蕭參訪研發成果 肯定產業顯著成長

座談由嘉義縣長翁章梁主持，簡報指出目前亞創中心一館進駐產官學研單位共有五十家，未來一館優化及二館整修改造計畫，已納入行政院無人載具產業發展統籌型計畫，由經濟部產業發展署撰寫研擬公建計畫內容。

現場展出亞創中心近年在機體、系統整合、關鍵零組件及各項應用解決方案的研發成果，蕭美琴讚許說，兩年前她曾以副總統當選人身分訪視亞創中心，如今產業已有顯著成長。

提升大眾了解對無人載具多元應用

蕭美琴說，針對無人機產業未來發展，僅憑內需難以支撐產業長期發展，進軍全球勢在必行，但產業仍須以國內市場為起點，包括提升社會大眾對無人載具在農業、防災、工業、物流等多元領域應用價值的了解。

她強調，政府持續透過行政院統籌，結合經濟部、國科會等跨部會資源推動整合型計畫，協助補足技術缺口，促進產業聚落成形，並開拓市場。

她鄭重呼籲，鑑於國際地緣政治與資安需求，都必須達成「百分百非紅供應鏈」，並逐步實現全面在台生產目標，以利台灣無人機取得國際信賴，同時重申無論面對美國或其他重視非紅供應鏈的國家，政府都將作為產業最堅實的後盾，協助台灣無人機產業站上國際舞台。

