關廟砲校湯山營區 招志願役

在國防部投入九十六億元的推動下，原稱「陸軍飛彈砲兵學校」的砲兵訓練指揮部已從台南永康移至關廟，去年底前全都完成搬遷；除了敦親睦鄰之外，營區近來臉書地方社團發文，要招募志願役新血，更羅列出優渥的薪資、補助與保障等條件，全力攬才，引起矚目。

國防部在關廟全新打造湯山營區，本月十五日舉辦落成、啟用典禮，總統賴清德專程剪綵，並參觀陸軍先進裝備美製的M一四二海馬士，以及國造的雷霆二〇〇〇等多管火箭系統，視導雙聯裝刺針飛彈模擬器教室。

關廟區長陳必成呼應貼文說，部隊進駐後，附近的早餐店與夜市已可見到官士兵消費群，活絡地方經濟，新建的砲校，緊鄰台八十六線與國道三號，位置不錯，市府也正全力協調、規劃接駁，讓交通更便利，歡迎有志青年從軍，報效國家。

熟悉軍方招募作業人士表示，高中職報考或者新訓中心簽志願役，都能自己選單位，進入砲校服務；湯山營區硬體設備相當完善，尤其關廟未來發展可期，適合落地生根，值得考慮。

招募訊息也是關廟砲校搬遷、啟用後於地方社群媒體首見發文，主動出擊，延攬十八至卅二歲的男女青年加入，並向鄉親介紹在該部隊服役的待遇，包含官士兵的薪資以及獎金、考績、休假等福利保障，還有進修、結婚、生育等補助。

貼文強調「陸軍砲兵訓練指揮部不會讓你失望」，地方熱議，民眾直說，首次在關廟社群媒體看到志願役招募內容，肯定營區人員的積極態度。

