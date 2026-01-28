黃偉哲讚陳亭妃 很適當的市長接班人

代表民進黨參選下屆台南市長的立委陳亭妃（左六），昨偕同八位議員拜會市長黃偉哲（右六）。（記者王姝琇攝）

代表民進黨參選下屆台南市長的立委陳亭妃昨日偕同八位議員，到台南市府拜會市長黃偉哲。黃偉哲表示，陳亭妃委員在議會的十年、在國會的十八年豐厚的問政基礎，相信她會成為一個很適當的市長接班人。

陳請益 要無縫接軌並延伸市政

陳亭妃偕議員陳怡珍、陳秋萍、周麗津、李偉智、吳通龍、陳碧玉、蔡秋蘭和郭清華等人陪同拜會黃偉哲。陳亭妃表示，希望一棒接一棒，棒棒是強棒，台南市在賴清德時任市長時奠定很多基礎，黃偉哲市長也做了很深的扎根，未來就是把他們做好的建設，尤其中央和地方努力的成果，如何點線面的串連起來，做到更大的擴張，把能量做得更大；來請益拜會，面對未來要如何無縫接軌，把市政做一步一步延伸，是很重要的。

請繼續往下閱讀...

黃偉哲說，接下來台南市政的延續及剩下任期的十一個月，把地方需要反映給陳亭妃委員知道；陳亭妃是民進黨提名市長參選人，作為黨員每個人都有義務要延續綠色執政；台南縣市過去從縣市長陳唐山、張燦鍙、蘇煥智、許添財、賴清德，到李孟諺代理市長延續到現在，有責任要把綠色執政、品質保證的精神傳遞下去，對於打贏這場選戰有充分的信心。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法