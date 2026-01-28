為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    鰻苗價30年新低 每尾從25跌到5元

    2026/01/28 05:30 記者陳冠備／彰化報導
    每到冬天，彰化漁民都會到出海口捕捉鰻苗，價格高時，滿滿的一碗鰻苗價值超過十萬元，被視為「漁民的年終獎金」。（施喜提供）

    每到冬天，彰化漁民都會到出海口捕捉鰻苗，價格高時，滿滿的一碗鰻苗價值超過十萬元，被視為「漁民的年終獎金」。（施喜提供）

    每年入冬之後，彰化縣芳苑鄉漁民都會到出海口捕鰻苗，增加年終收入，但今年台灣鰻苗價格卻從每尾廿五元，一路下跌到僅剩五至六元，創下近卅年新低紀錄，捕鰻苗卅年的漁民施喜直言，「這是我抓鰻苗以來最慘的一年」，彰化蝦鰻生產合作社理事主席黃呈錫認為是供需失衡、匯率影響，以及日本市場被中國搶走。

    施喜回憶說，捕鰻苗約十年前行情最高時，一尾動輒上百元，最高甚至接近二百元，但短短十年價格一路探底，今年一尾僅剩約五元，實在很難想像，他認為價格崩跌與日本市場有關。

    黃呈錫指出，近年鰻苗與鰻魚價格持續走弱，關鍵在於產能與需求嚴重失衡；雖然近年鰻苗捕撈量高，但國內養鰻人口卻快速流失，以彰化縣為例，新冠疫情後已流失近八成養殖戶，導致市場消化能力大幅下降。

    養殖戶流失 中國搶走日本市場

    此外，國際競爭與匯率因素也加重產業壓力。黃呈錫指出，中國養殖量大，外銷享有約十七％補貼優惠，價格具優勢，吸引日本等買家；加上日圓匯率長期走弱，出口收益明顯縮水，不少業者疫情以來多年虧損而改養蝦類，產業結構持續弱化，失去競爭力，他認為當務之急，是先撐起內銷市場，才能重振台灣「養鰻王國」名號。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播