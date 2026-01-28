鰻苗價30年新低 每尾從25跌到5元

每到冬天，彰化漁民都會到出海口捕捉鰻苗，價格高時，滿滿的一碗鰻苗價值超過十萬元，被視為「漁民的年終獎金」。（施喜提供）

每年入冬之後，彰化縣芳苑鄉漁民都會到出海口捕鰻苗，增加年終收入，但今年台灣鰻苗價格卻從每尾廿五元，一路下跌到僅剩五至六元，創下近卅年新低紀錄，捕鰻苗卅年的漁民施喜直言，「這是我抓鰻苗以來最慘的一年」，彰化蝦鰻生產合作社理事主席黃呈錫認為是供需失衡、匯率影響，以及日本市場被中國搶走。

施喜回憶說，捕鰻苗約十年前行情最高時，一尾動輒上百元，最高甚至接近二百元，但短短十年價格一路探底，今年一尾僅剩約五元，實在很難想像，他認為價格崩跌與日本市場有關。

黃呈錫指出，近年鰻苗與鰻魚價格持續走弱，關鍵在於產能與需求嚴重失衡；雖然近年鰻苗捕撈量高，但國內養鰻人口卻快速流失，以彰化縣為例，新冠疫情後已流失近八成養殖戶，導致市場消化能力大幅下降。

養殖戶流失 中國搶走日本市場

此外，國際競爭與匯率因素也加重產業壓力。黃呈錫指出，中國養殖量大，外銷享有約十七％補貼優惠，價格具優勢，吸引日本等買家；加上日圓匯率長期走弱，出口收益明顯縮水，不少業者疫情以來多年虧損而改養蝦類，產業結構持續弱化，失去競爭力，他認為當務之急，是先撐起內銷市場，才能重振台灣「養鰻王國」名號。

