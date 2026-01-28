投資額500億 台中超巨蛋BOT招商

搶攻演唱會及國際棒球賽事運動經濟，台中超巨蛋BOT案公告招商。圖為示意圖。（市府提供）

搶攻演唱會及國際棒球賽事運動經濟，台中市長盧秀燕去年五月宣佈規劃「超巨蛋」，市府完成前期準備作業，超巨蛋民間參與參與新建營運移轉（BOT）案廿七日起正式公告招商；運動局指出，預估投資金額高達約五百億元，成為台灣規模最大、投資金額最高的運動產業BOT案件。

不過，民進黨台中市議會黨團總召周永鴻質疑，「超巨蛋」只規劃近三萬席根本名實不符，未來無論要推動演唱會或運動產業均遜於北高現有場地，競爭力不足，盧秀燕任期剩不到一年，要求未來BOT案簽約須經議會監督，不能草率簽約把責任丟給下一任市長；在地議員陳淑華也指出，包括超巨蛋等重大建設均座落水湳經貿園區，但公車、捷運、停車位等交通能量均不足，且各式建設進駐未與切合水湳經貿園區智慧、低碳、創新定位，欠缺通盤規劃。

運動局長游志祥指出，超巨蛋BOT案招商條件須興建可容納至少三萬席次、能打棒球及辦演唱會的場館，另園區亦將規劃包含運動訓練設施、商場、旅館及停車場等交通規劃；招商公告到四月廿七月後視廠商投標情況進行評選，目前已有約二到三個廠商對此案表示興趣，若評選出廠商就會進入議約、簽約，因開發基地逾五公頃，須進行環評加計申請建照約需二到三年時間，後續工程估需四年時間。

