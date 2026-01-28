為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    教育國家隊達15校 蕭美琴讚跨域合作

    2026/01/28 05:30 記者蘇孟娟／台中報導
    副總統蕭美琴肯定大學打破圍牆成立「教育國家隊」。（記者蘇孟娟攝）

    副總統蕭美琴肯定大學打破圍牆成立「教育國家隊」。（記者蘇孟娟攝）

    副總統蕭美琴廿七日見證「台灣國立大學系統」十五校跨域共榮合作典禮時指出，她大學時選填數學跟化學，沒想到人生有不一樣改變，「有時候會後悔當年是不是走錯行」；她說，年輕人面對未來動盪且快速變化的世界，不知自己該選修、主修什麼，她肯定大學打破圍牆成立「教育國家隊」，回應學生的需求，撐起培育下一世代青年未來的責任。

    組成台灣國立大學系統

    中興大學校長詹富智指出，台灣國立大學系統由中興大學二〇二一年號召十一所大學共同成立，推動跨校合作與資源整合，近來新增金門大學、台北市立大學、東華大學及宜蘭大學，擴增至十五校參與，涵蓋學生數近十二萬名、教師五千位，成為目前國內規模最大的高等教育聯盟。

    提供更多探索不同領域選項

    蕭美琴說，總統賴清德的就職演說提到，台灣要有立足太空、探索海洋的企圖與心胸，當科技正以光速改變生活，AI人工智慧成為各行各業的標準配備等具挑戰的方向，年輕人面對未來的世界動盪跟快速變化，對自己的抉擇與未來人生之間的關連性也充滿不安，台灣國立大學系統成立「教育國家隊」打破校園圍牆，透過跨校共榮提供更多探索不同領域的選項讓年輕人擴大視野、增加多元機會，讓學生擁有面對複雜問題的解決能力，更有自信地跟世界對話。

    立委何欣純也到場致意，肯定近來電影冠軍之路很夯，肯定系統以學術界的大聯盟，邁向冠軍之路；另強調，好的大學不只培育人才，也會守護在地的城市，如她有機會成為市長，希望借重學術圈的資源，成為治理台中的寶庫。

