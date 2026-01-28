為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    竹市公管中心 成立一年兩個月竟廢掉

    2026/01/28 05:30 記者洪美秀／新竹報導

    新竹市府人事處昨在市議會進行組織擴編專案報告，說明擬新增養護工程處及數位發展處，另原二級單位公園及觀光區設施維護管理中心改設在養工處轄下景觀維護科，市議員楊玲宜批市府決策像月亮，初一十五不一樣，包括數發處與養工處未經議會同意設立就開缺急辦副處長徵聘行政程序，是藐視不尊重議會。議員林彥甫也批公管中心是最短命的組織，成立一年兩個月就廢掉退場，凸顯高虹安決策混亂，治理能力不足。

    擴編養工處、新發處 未經議會同意先開缺

    人事處表示，市府組織修編是配合內政部與考試院公布修正的相關法規規劃研擬，有關預估缺公告作業，是依公務人員陞遷法及銓敘部函釋並未涉及實質任用，屬前置行政準備，待議會審議通過及修編案生效，完成甄審作業始依法發布，無違法或不尊重議會情事。另公管中心組織調整，也是因法制環境改變，經檢討後整合到養護工程處，非決策反覆。

    議員質疑高虹安決策混亂 基層疲於奔命

    楊玲宜說，數發處與養工處的組織改組還在議會審議中，尚未三讀通過，市府就急著辦理數發處副處長徵聘的任用程序，遭疑程序有嚴重瑕疵，是藐視、不尊重議會。尤其修正案未三讀通過，市府就急著要生效辦人事案，決策如兒戲。林彥甫也說，去年才成立公管中心，目的原要透過單一窗口管理，結果高虹安又把公管中心退回成景觀維護科，直接廢掉公管中心，讓基層疲於奔命，無所適從。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播