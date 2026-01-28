塗鴉毀市容 竹市府挨批不管不罰

塗鴉毀市容，新竹市議員批市府城市治理已出現缺口。（曾資程提供）

涵洞、橋墩、通風口與公共設施外牆都遭殃 市府︰將巡查清理

新竹市議員曾資程與水源里長曾翰揚接連接獲投訴，竹市街頭及各市區涵洞、橋墩、通風口與公共設施外牆都被人塗鴉，但因沒有管理，已成為市容髒亂殺手，塗鴉亂象也成城市風景，批市府不管理也不開罰，縱容塗鴉者亂塗，已影響市容整潔，更直接挑戰公權力。市府表示，會依權責分工辦理巡查、清理及改善，以維護市容。

請繼續往下閱讀...

憂引起仿效 議員籲設專區

新竹市公園及觀光區設施維護管理中心說明，公共設施遭塗鴉多屬違規行為，依法應予以清除。對已確認權責屬地方政府管理範圍者，會依既有通報程序辦理現地勘查與後續改善；未來也會研議具效率與整體性的管理作法。

曾資程說，竹市近年街頭塗鴉問題日益嚴重，包括市區涵洞、橋墩、通風口與公共設施外牆，在頭前溪左岸沿線，也多處可見大面積塗鴉，已明顯衝擊市容景觀。

曾資程並強調，塗鴉亂象不是單一地點的偶發狀況，而是結構性的治理課題。像千甲路涵洞遭塗鴉與路樹遮蔽牌面問題，已影響交通與安全視線，經服務處函請高公局後，明確指出涵洞塗鴉屬地方政府權責。

曾翰揚說，頭前溪周邊與橋下空間的塗鴉問題困擾居民許久，已不是零星個案，市府放任塗鴉存在，已引起模仿效應。建議市府評估選擇適當地點規劃合法塗鴉示範區，並建立快速清除與材料升級機制。並參考國外經驗，透過制度化管理，讓塗鴉不要成為市容殺手。

塗鴉毀市容，新竹市議員批市府把塗鴉亂象變城市風景。（曾資程提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法