火災後迎開市 桃園南門市場送買菜金

2月5、6、10日消費可兌換100元 每日限量200份 每人每日限1次

桃園市桃園區南門公有零售市場去年十一月五日晚間發生火災，市場攤、鋪位復原工程於昨日全數完成點交，共有四十二個攤、鋪位交付攤商使用；桃園市政府經濟發展局表示，為迎接南門市場重新營運，將於二月五日上午八點起，在南門市場舉辦「開市大吉」集客活動，並於二月五日、六日及十日共三天發放買菜金，只要在市場消費即可兌換一百元買菜金。

經發局表示，南門市場攤位復原工程自去年十二月廿七日進場施作，於今年一月廿日至廿七日完成設置與點交作業，並同步調整施工圍籬範圍，南門市場將全面恢復開放，提供民眾安全、舒適且完善的購物環境，協助攤商穩定復業、重建市場機能。

周邊道路重新劃設標線 強化照明

經發局表示，除了市場相關復原工程，同步完成市場周邊環境改善工程，包括重新劃設道路標線，完善交通動線配置，兼顧行人通行安全與攤商、民眾進出市場的便利性，同時也對文化街既有水溝進行改善，提升排水效能，降低積水風險，並加設路燈設備強化夜間照明，提升周邊環境明亮度與行走安全，整體市容與使用品質均有顯著改善；此外，考量周邊攤販的安置需求，市府新增十九格臨時攤位，已採公開抽籤方式辦理，且全程邀請政風人員到場監督與見證，預計於一月卅一日前完成簽約及搬遷作業。

新增19臨時攤位 31日前完成搬遷

經發局表示，為迎接南門市場重新營運，將於二月五日上午八點起，在南門市場辦理「開市大吉」集客活動，並於當日、六日及十日共三天發放買菜金，民眾於活動期間至市場消費，不限金額，憑商品實體即可兌換一百元南門市場買菜金。

經發局說，買菜金每日限量二百份，每人每日限換一次，屆時會透過身份證號碼把關，活動三日都到場消費者，三天都可兌換，但數量有限，兌完為止，買菜金兌換期限至二月十三日，希望透過連續活動吸引人潮回流，帶動市場整體買氣。

