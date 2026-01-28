教育部挹注 苗栗縣推動「全齡教育」

教育部長鄭英耀（後排左五）首站到苗栗市大同國小附設幼兒園，了解本土語言融入教保活動與沉浸式教學。（記者彭健禮攝）

教育部長鄭英耀昨日到苗栗縣訪視，關心學校推動本土語言教學、校園環境改善、體育設施建置及高齡者終身學習等政策推動成果；鄭英耀表示，教育部長期投入資源，支持從幼兒到長者的「全齡教育」，並協助地方政府打造安全、舒適且友善的學習環境；另，教育部去年核定補助苗栗縣總圖書館新建工程四．八億元，他也期許縣府好好規劃，打造成為地方特色的文教場域。

沉浸式客語教學 建立幼童語言自信

鄭英耀昨由苗栗縣長鍾東錦、立委沈發惠及縣議員陳品安等人陪同，首站到苗栗市大同國小附設幼兒園，了解本土語言融入教保活動與沉浸式教學，肯定長期深耕客語教學，透過「本土語言日」、童謠播放及情境布置，讓幼生在日常互動中自然使用客語，建立語言自信，並與幼童跳舞互動。

藺編工藝 長者培養興趣延伸學習

終身學習方面，鄭英耀則參訪苑裡鎮山腳國小的苗栗縣樂齡學習示範中心，肯定該中心結合藺編工藝，成為長者培養興趣與延伸學習的重要場域。

除了幼兒到長者的「全齡教育」，鄭英耀也前往國立苑裡高中及頭份市六合國小，關心校園運動設施與教學環境，期盼透過持續改善，提升體育教學品質。此外，鄭英耀也視察大同國小老舊廁所改善成果，及關心照南國小圍牆鋼筋外露及大門設施老舊問題，表示將協助地方政府辦理整修。

教育部補充，至一一四學年度，本土語言融入教保活動與沉浸式教學，全國已有七百一十七所幼兒園參與計畫，補助經費約一．二五億元；近年也投入逾四十二億元改善學校運動場地與器材，及推動運動操場整建，總經費達七十三億元。未來將持續與地方政府合作，整合資源、挹注經費，全面提升各級學校軟硬體設備，落實教育平權，讓全民共享優質教育資源。

