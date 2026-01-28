為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    打造超人慶典 高雄冬日遊樂園2/7登場

    2026/01/28 05:30 記者王榮祥、陳文嬋／高雄報導
    高雄冬日遊樂園二月七日開張，市府要打造獨特的超人慶典。（觀光局提供）

    高雄冬日遊樂園二月七日開張，市府要打造獨特的超人慶典。（觀光局提供）

    二〇二六高雄冬日遊樂園二月七日盛大登場。市長陳其邁表示， 除邀請超人力霸王進駐愛河灣，還籌劃超人見面會、快閃店及系列活動，打造「超人慶典」。

    觀光局說明，冬日遊樂園二月七日至三月一日舉行，今年以「超人降臨港都」為主軸，邀請橫跨世代深受歡迎的日本經典IP英雄角色、適逢六十週年的「超人力霸王」，由兩個大型主題氣膜裝置首度現身愛河灣。

    觀光局還偕同多個局處籌劃有角色見面會、夜間燈光展演、快閃店及系列活動，將打造結合港灣景觀、城市節慶與親子歡樂的「超人慶典」。

    配合活動舉辦，愛河灣周邊道路每日下午兩點到晚上十點實施交通管制，包含愛河灣西岸（公園路以南、七賢路以東）、東岸（五福路以南、四維路以南、英雄路以西、永平路以西、苓南前路以西）等區內道路（居民、公車除外），並視需要機動擴大管制。

    百年古城「鳳山光之季」昨晚試燈，高雄版「忘憂森林」大東溼地公園串聯曹公圳十座藝術燈及十處光環境亮起來，尤其公園草地布滿大型發光棒棒糖，可望成為打卡熱點。

