南橫明霸克露橋沖毀 瓦筏哈橋今啟用

新橋280公尺採3跨連續梁 避免桃源區復興以上3里再淪孤島

台廿線南橫公路在莫拉克風災時嚴重受損，公路局搶通後，在地質不穩定的桃源區勤和里至復興里路段搭建明霸克露橋，但明橋又被幾個來襲的颱風沖毀，導致桃源區復興以上三里每逢汛期常淪為孤島，公路局經多年努力再搭出一座新橋「瓦筏哈橋」，預計今（廿八日）下午正式開放通行。

桃源勤和至復興里 水文地質不穩定

公路局甲仙工務段指出，二〇〇九年莫拉克颱風後，南橫公路受創嚴重，尤其桃源區勤和里至復興里路段，因荖濃溪及支流交互影響，水文地質極不穩定，聯外除須行駛河床便道，更經常為因應災害道路預警性封閉或受災中斷。

明橋為荖濃溪河床變化最劇烈處

二〇一七年，公路局施作明霸克露橋及班順努安橋兩座簡易鋼橋，其中明霸克露橋路段為荖濃溪河床變化最劇烈處，二〇二一年盧碧颱風引發玉穗溪土石流造成五跨大梁流失，又於二〇二四年凱米颱風造成其餘橋跨流失，嚴重影響桃源區部落及南橫公路遊客交通往來。

為儘早恢復部落穩定的聯外交通，公路局在災後隨即規劃跨越玉穗溪的橋梁，施工期間除須面對荖濃溪劇烈河床及溪水變化威脅，布唐布納斯溪及玉穗溪土石流更是大幅提高團隊的施工風險，新橋終於在廿七日完工。

布農族語命名 具文化及生態含意

公路局指出，新橋以布農族語命名瓦筏哈橋（Uavaha），經勤和里部落會議決議送桃源區公所提報後核定，因玉穗溪過去是水鹿的棲息地，意為有鹿角群聚的地方，具有文化及生態含意。

瓦筏哈橋全長兩百八十公尺，採三跨連續梁橋，主跨一百卅公尺大跨距避開玉穗溪主河道不穩定的土石流區域，期能強化道路韌性，避免復興以上三里再淪為孤島。

