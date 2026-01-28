屏東勝利星村燈區超美 帶動人潮商機

漫步「浪花春舞」燈飾下，格外浪漫。（屏東縣政府提供）

規劃15組主題燈座 結合花藝與光影設計

屏東燈節將一路點燈到三月八日，勝利星村燈區今年以「星花開」為主題，結合花藝與光影設計，打造宛如繁花盛放的夢幻燈景，隨著農曆春節將至，園區內品牌店家將同步祭出春節限定優惠，部分餐飲名店年節預約已一位難求。

園區去年725萬人次造訪

根據交通部觀光署觀光統計資料庫最新公布數據，去年一至十一月屏東最受歡迎景點中，勝利星村創意生活園區以七二五萬人次造訪名列前茅，穩居屏東人氣景點之一；隨著燈節登場與春節連假的到來，預期將再度帶動一波觀光與消費熱潮。

「記憶之花」層層光影 「花之路」是花隧道

屏縣府文化處表示，今年勝利星村燈區共規劃十五組主題燈座，以花朵意象結合層層光影鋪陳，讓入夜後的園區在燈光與花藝交織下綻放迷人風貌；將軍之屋前的「記憶之花」以巨型花朵造型呈現，夜間透過光影層層綻放，詮釋記憶中風華年代的美好意象；「花之路」則以繁花構築成花隧道，象徵幸福與祝福，引領民眾彷彿走入奇幻的花境。

遺構公園則設置「花仙子的衣裳」、「火樹螢花」、「鏡花奇緣」等燈組，巧妙運用斷垣殘壁的空間特色，與花藝光影相互輝映，每一處轉角都充滿驚喜，吸引不少遊客與網友盛讚為「美拍聖地」；成功區「馬到成功」燈組以童年記憶中的搖搖馬為設計發想，打造超大型應景燈飾，懷舊復古造型呼應園區歷史場域特色。

多家餐飲名店 預約爆滿

縣府文化處指出，春節期間園區內文創品牌、烘焙與伴手禮店家同步推出滿額贈福袋、年節商品優惠等活動；多家餐飲名店甚至早在一至兩個月前即預約額滿，歡迎民眾於春節期間走訪勝利星村，循著燈影漫步街區巷弄間，賞燈、品美食，在最具年味的村子裡迎接美好新年。

勝利星村園區燈區燈飾「花立方」。 （記者羅欣貞攝）

屏東燈節勝利星村燈區燈飾「記憶之花」。 （記者羅欣貞攝）

