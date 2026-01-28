為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台東釋迦外銷歐美、中東 獎勵補助

    2026/01/28 05:30 記者黃明堂／台東報導

    台東鳳梨釋迦正值採收旺季卻遭遇外銷與價格雙重壓力，農業部訂出標準，針對鮮果外銷至歐美、紐澳及中東地區，空運每公斤獎勵高達七十元、海運則為十二元；若銷往除中港澳以外的亞洲國家，空運獎勵三十元、海運九元。

    空運每公斤70元 海運12元

    此外，為鼓勵產業技術升級，本次計畫納入「堆疊式」加碼機制，農民若配合採用台大授權儲運技術或取得產銷履歷驗證，每公斤可額外獲得五元獎勵；若產品符合農藥殘留零檢出標準，再加五元；若進一步加工為切丁、切塊等冷凍形式出口，每公斤補貼更可再增加八元。除了釋迦外，高麗菜也被納入計畫，外銷歐美中東地區每公斤獎勵六元，藉此調節冬季蔬菜供需。

    鳳梨釋迦外銷中國因關稅等稅率高達百分之二十九，導致價量雙跌，立法委員莊瑞雄表示，他與立委陳瑩要求中央必須針對內外銷通路提出具體對策，儘管中央已火速到位，但主要採收期落在一月底至二月底，今年適逢長達九天的農曆春節連假，雖然拍賣市場與物流體系休市，但田間果實成熟的速度不會停歇，擔憂年後開工首日，累積多日的產量若一次性湧入市場，恐將導致供過於求，再次造成價格震盪。陳瑩也要求農業部必須提前掌握年後各通路的實際銷售量能與到貨情形。

