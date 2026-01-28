《北市》開南中學證照檢定 合格率百分百

開南中學推動學生取得技職證照，今年在證照檢定表現亮眼 。（開南中學提供）

輝達執行長黃仁勳曾說過，面對AI浪潮，電工、水管工、木匠才是AI時代最缺的新貴，這類技術工人的薪資結構將發生「結構性轉變」。老牌技職學校開南中學推動學生取得技職證照，今年在證照檢定表現亮眼，單一班級在室內配線乙級技術士檢定達到百分百合格率。

室內配線乙級技術士全過

開南中學校長劉美慧表示，在室內配線乙級技術士檢定方面，電機三忠十七位學生全數通過，合格率百分百；電機三孝（水電技術科）十九位學生參加檢定，十六人順利通過，合格率逾八十四％。

學生透過長期、系統化的實作訓練與模擬檢定歷程，展現穩定成熟的專業技能水準。

此外，學生並參與台北市高職自動化技術訓練中心推動的「西門子數位職人培育計畫」，挑戰西門子SCE（Siemens Certified Education）認證，合格率也超過九成。

電機科主任塗世傑指出，「以證照檢核學習成效、以實作強化專業能力」，凸顯技職教育在培育「不易被AI取代之關鍵技術人才」上的核心價值，學校積極深化與產業及專業訓練機構的合作，推動學生多元證照取得與專業能力養成。

