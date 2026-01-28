為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台北年貨大街周邊公有停車場 平假日都漲價

    2026/01/28 05:30 記者董冠怡／台北報導

    台北年貨大街一月卅一日至二月十五日於迪化街登場，周邊停車需求增但車位有限，台北市停車管理工程處在活動期間調漲鄰近八處公有停車場停車費率，假日從每小時四十至五十元調高至八十元，非假日從每小時卅至四十元漲到六十元，價差約一倍，停越久荷包失血越多。停管處表示，調漲費率是希望提高周轉率，建議民眾改搭大眾運輸前往。

    停管處建議搭大眾運輸

    八處公有停車場包括重慶北路二段的朝陽公園、歸綏街的大稻埕公園、塔城街的塔城公園、市民大道塔城段、寧夏路的蓬萊國小共五座地下停車場，以及三號、五號水門堤外停車場，原本收費每小時為卅、四十元；台北大橋橋下停車場原為每小時四十、五十元。

    年貨大街舉辦期間，假日都調整為每小時收費八十元，非假日每小時四十元至六十元不等，以採買時間兩小時計，光停車費就要一二〇元至一六〇元，較平時增加一倍，民眾辦個年貨連停車費也要精打細算一番。

    停管處說明，考量農曆年前年貨採買需求，希望透過費率調整，讓開車前往的民眾完成採買後儘快離場，讓其他有停車需求者也能使用。提醒車主，活動期間滿場管制時，切勿佔用道路等候進場，建議改搭捷運、公車等大眾運輸工具，降低對周邊交通的影響。

