台北無菸年貨大街 擴大至巷弄

台北年貨大街將於一月卅一日至二月十五日在迪化街登場，繼去年首辦無菸年貨大街，今年擴大範圍至迪化街周邊巷弄。（資料照）

1月31日迪化街登場 大稻埕碼頭右側設開放吸菸區 民怨遠又麻煩

台北年貨大街將於一月卅一日至二月十五日在迪化街登場，繼去年首辦無菸年貨大街，今年擴大範圍至迪化街周邊巷弄，並將延平北路至環河北路間的民生西路、歸綏街路段騎樓及人行道納入，同時在大稻埕碼頭右側設置一處開放的吸菸區。但民眾反映，吸菸區距年貨大街約五百公尺，且須穿越車流量大的環河北路，既遠又麻煩，且年貨大街旁的廟宇及攤販能夠限制不抽菸嗎？衛生局表示，規劃吸菸區時曾與當地里長與商圈代表討論，希望遠離住宅區。商業處回應，禁菸區外設吸菸專區希望引導吸菸民眾前往，整體措施會視執行狀況持續檢討策進。

延平北路至環河北路的民生西路、歸綏街納禁菸

商業處表示，去年禁菸範圍僅在迪化街主幹道，今年擴大到周邊道路，東至民樂街、西至西寧北路、南至南京西路、北至民生西路所圍街廓，另延伸迪化街管制範圍到歸綏街，以及延平北路至環河北路間的民生西路、歸綏街路段騎樓及人行道，每天上午八點至深夜廿四點。吸菸區設在大稻埕碼頭右側，為綠籬包圍的九平方公尺開放空間，僅在十六天活動期間臨時設置。各局處會派人到禁菸區勸導與查察，若經查獲在禁菸區抽菸，衛生局將裁處兩千至一萬元不等。去年共有十七名民眾被取締挨罰。

市府派員勸導、查察 違者裁處2千至1萬元不等

禁菸區範圍擴大卻僅在大稻埕碼頭設置一處吸菸區，距活動範圍約五百公尺，還需通過車流量大的環河北路；且年貨大街外側街道如西寧北路西側、南京西路南側、民樂街東側、延平北路及民生西路四二三巷等，除公園、超商、咖啡廳的騎樓與庇廊外，都不是禁菸區。衛生局表示，上述路段街邊確實不是禁菸區，但為了推動「無菸城市」，還是希望抽菸民眾能到吸菸區。

衛生局︰吸菸區遠離住宅 民眾質疑攤販能不抽嗎

有抽菸的民眾表示，年貨大街禁菸是好政策，但想解菸癮要走到大稻埕碼頭內去找吸菸區，既遠又麻煩，且旁邊有廟宇及攤販，能夠限制周邊民眾或攤販自己不抽菸嗎？

商業處回應說，希望吸菸民眾遠離人群聚集場域，因此在禁菸區外設吸菸專區引導吸菸民眾前往，整體措施會視執行狀況持續檢討策進。衛生局表示，規劃時與當地里長與商圈代表討論，因迪化街周圍都是住宅區，為了讓居民不會吸到二手菸，才將吸菸區設置在較遠的大稻埕碼頭。

