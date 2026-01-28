公部門帶頭廣設屋頂型光電 鄭麗君：發電總量可達1GW

行政院副院長鄭麗君昨天出席永續長聯盟論壇，鼓勵設立面型光電讓老宅延壽。 （記者羅沛德攝）

行政院副院長鄭麗君昨以政院永續長身分，參加環境部舉辦「一一五年永續長聯盟論壇」，交出「回家作業」宣示，支持跨部會推動太陽光電、深度節能、建築能效與韌性治理工作，其中，公部門將作為表率，帶頭廣設屋頂型光電，經盤點總量可達一GW。

鄭麗君表示，今年論壇重要課題包含：淨零光能、深度節能、建築能效與韌性治理，政府近年積極推動屋頂型太陽光電，經盤點公部門包含國營事業，未來潛在發電總量可超過一GW，將全力衝刺；民間新建屋頂達一千平方公尺也要設太陽光電，新規將在今年八月上路，盼公私協力一起努力。鄭麗君還提到，老宅延壽方面將鼓勵設「立面型」光電來達到隔熱保護、省電、能源韌性。

內政部次長董建宏表示，民間增設屋頂太陽光電，可降低公共用電支出，增加綠能發電，將全力跟社會溝通。立面型光電是新發電技術，希望將老宅「二丁掛」去除再加裝，還可彩繪，相關效益正在研議中。

環境部長彭啓明也補充，去年天災水面型光電損壞較多，反而農舍屋頂型光電損壞很少，過去南部沒光電回收廠，未來高雄或台南已有業者願增設。

