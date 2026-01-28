為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    公部門帶頭廣設屋頂型光電 鄭麗君：發電總量可達1GW

    2026/01/28 05:30 記者吳柏軒／台北報導
    行政院副院長鄭麗君昨天出席永續長聯盟論壇，鼓勵設立面型光電讓老宅延壽。 （記者羅沛德攝）

    行政院副院長鄭麗君昨天出席永續長聯盟論壇，鼓勵設立面型光電讓老宅延壽。 （記者羅沛德攝）

    行政院副院長鄭麗君昨以政院永續長身分，參加環境部舉辦「一一五年永續長聯盟論壇」，交出「回家作業」宣示，支持跨部會推動太陽光電、深度節能、建築能效與韌性治理工作，其中，公部門將作為表率，帶頭廣設屋頂型光電，經盤點總量可達一GW。

    鄭麗君表示，今年論壇重要課題包含：淨零光能、深度節能、建築能效與韌性治理，政府近年積極推動屋頂型太陽光電，經盤點公部門包含國營事業，未來潛在發電總量可超過一GW，將全力衝刺；民間新建屋頂達一千平方公尺也要設太陽光電，新規將在今年八月上路，盼公私協力一起努力。鄭麗君還提到，老宅延壽方面將鼓勵設「立面型」光電來達到隔熱保護、省電、能源韌性。

    內政部次長董建宏表示，民間增設屋頂太陽光電，可降低公共用電支出，增加綠能發電，將全力跟社會溝通。立面型光電是新發電技術，希望將老宅「二丁掛」去除再加裝，還可彩繪，相關效益正在研議中。

    環境部長彭啓明也補充，去年天災水面型光電損壞較多，反而農舍屋頂型光電損壞很少，過去南部沒光電回收廠，未來高雄或台南已有業者願增設。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播