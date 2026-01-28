邊境查驗 中國4批空膠囊驗出禁用農藥

中國出口「空膠囊」檢出農藥殘留含量不符規定。（食藥署提供）

近期持續有中國進口食品檢驗不符合規定，衛福部食藥署昨公布邊境查驗不合格品項，其中包括四批自中國進口的空膠囊，驗出不得檢出的農藥環氧乙烷，計一六八公斤產品依規定退運或銷毀。食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，針對輸入業者「翰斯福生技有限公司」在邊境調整為逐批查驗，抽驗比例為一百％。

劉芳銘指出，昨公布邊境檢驗不合格品項中，有四批由輸入業者「翰斯福生技有限公司」報驗的中國空膠囊，檢出殘留環氧乙烷介於每公斤六．一至一八．九毫克。

劉芳銘解釋，膠囊成分為穀物，部分穀類會使用環氧乙烷殺菌，近半年來食藥署計受理六批膠囊等同品項、同號列產品報驗，均由翰斯福生技公司輸入，該業者邊境查驗調整為逐批查驗。

長庚醫院腎臟科系教授級主治醫師顏宗海指出，環氧乙烷在部分國家被當作合法燻蒸劑或殺蟲劑，但同時是國際癌症研究中心所列一級致癌物，長期攝入可能增加淋巴癌、乳癌發生風險。

顏宗海說，這次檢出的濃度確實算高，儘管不能說吃到特定濃度就一定會得到癌症，但膠囊作為保健食品原料之一，檢出環氧乙烷就一定要下架處理。

