農退儲金修正三讀 農民負擔降至4成

為提升農民參與農退儲金意願，立法院院會昨天三讀通過「農民退休儲金條例修正案」，調整農民與主管機關每月提繳金額的比例，將農民負擔比例由現行的五成調降為四成，政府負擔提升為六成。農業部以最低工資二萬九五〇〇元、報酬率四％試算，若農民提繳年資達卅年，新制將少繳約新台幣三十三萬元、保障不變。

農民退休儲金現行規定為農民自行提繳每月最低工資一％至十％，主管機關也按月提繳相同額度，等同雙方各負擔五十％。惟據統計，若扣除已退休、開始請領月退者，僅約九．二萬人參與農退儲金、覆蓋率占比四十一％。

三讀條文明定，農民與主管機關依規定按月共同提繳的總金額，依每月最低工資乘以提繳比率的兩倍計算，農民負擔總金額的四十％，主管機關負擔總金額的六十％。以二〇二六年最低工資二萬九五〇〇元，且每月提繳十％試算，農民每月提撥金額從二九五〇元降低至二三六〇元，提升農民參與農民退休儲金意願。

農業部農民輔導司代理司長陳怡任表示，因青年初期從農，經濟負擔較大，在農民退休保障不變下，改為農民負擔總金額四成，主管機關負擔總金額六成。

擴大提繳資格對象

這次修法也擴大提繳資格對象，若沒有農保，但實際從事農業工作的農（漁）民，在一定資格條件下，可提繳農民退休儲金，針對未參加農保且有實際從事農業工作之退伍青農，亦一併放寬納入適用對象，預計受益人數約一到二萬人。三讀通過，還要由政院核定施行日期，會盡快實施。

