藍白卡總預算 平日國旅5大優惠恐延至9月上路

觀光署規劃「平日國旅5大優惠方案」，預算若未如期通過，可能延到9月淡季開跑。示意圖。（記者蔡昀容攝）

為刺激平日國旅，觀光署規劃「平日國旅五大優惠方案」，目標四月上路。對於預算面臨卡關風險，交通部觀光署長陳玉秀表示，盼立法院支持預算，把握四月淡季帶動國旅動能；若預算未如期通過，優惠方案可能延後到九月淡季開跑。

為鼓勵國人平日國旅，觀光署規劃五大方案，包括平日住宿優惠、生日住宿優惠、遊樂園留宿優惠、企業員工國內旅遊獎勵、Taiwan PASS平日優惠。其中平日住宿優惠，初步規劃是第一晚抵用八百元、第二晚連住抵用一千兩百元，每人最多兩晚抵兩千元。

陳玉秀表示，推動政策需六個月作業時間，目標四月一日上路；若預算來不及通過，可能要延到下一個淡季、可能在九至十月。她認為，若要刺激淡季平日國旅，四月時機點較優，懇請立法院支持預算，讓觀光署能盡快偕同業者推進政策。

對於今年國際旅客展望，陳玉秀重申「質量並進」，今年一定要比去年好。回顧去年來台人次，雖未達九百萬人次預期，但較前年成長九％，量有穩定成長；「質」則需時間及新對策，未來將交給研訓院規劃。

國際旅客對台印象是安全、熱情、便利，陳玉秀認為，台灣人具備熱情也很會應變，這樣的「台式服務」有潛力成為賣點，也是台灣在國際行銷上的重要價值，未來希望藉由觀光從業人員教育訓練，發揚台灣人的好客熱情，款待國際旅客，透過觀光與世界交朋友，也期許觀光產業藉此得到光榮感，讓更多從業人員願意回鍋。

