連假國內線機票退票 手續費分3級／收費上限為票價10~30% 5/1勞動節連假起實施

連假國內線機票退票新舊制

為鼓勵旅客盡早確認行程、提升機位使用率，交通部民航局昨公告修正定型化契約，針對連假疏運期訂有使用限制的國內線機票，實施「退票費用分級制」，三個退票階段酌收不同手續費用，上限為票價十至卅％不等。新制三月九日生效，五一勞動節連假起實施。

現行退票手續費以10％為限

民航局說明，航空公司會在連假疏運期間機票標註「限當日當班次」、「逾期作廢」等使用限制，民眾如欲退票，需於班機起飛前辦理，現行退票方式，航空公司最多只能收取票面價十％作為退票手續費，其餘退還給旅客。

針對訂有「逾期作廢」限制的機票，民航局著手修正「國內線航空乘客運送定型化契約應記載及不得記載事項」，建立退票費用級距制度，旅客越早退票、損失越少。

針對航班起飛日「前七天以上」、「前一天至六天」、「當天航班起飛前」退票旅客，航空公司收取的退票手續費，最高上限分別為票面價十、廿、卅％，其餘退還給旅客。

以兩千元機票為例，旅客若在起飛前取消，航空公司現行最高得收取兩百元退票費用、旅客拿回一千八百元。新制上路之後，起飛七天前退票者，可拿回一千八百元；起飛前一天退票者，可拿回一千六百元；當天起飛前退票者，可拿回一千四百元。

鼓勵旅客儘早確認行程 釋出機位

民航局空運組科長邱美珍表示，部分旅客為確保連假行程順利，可能預先訂購不同航班機票，導致部分機位遭提前占用，影響疏運效率及其他旅客購票權益；此次修正是鼓勵旅客儘早確認行程，讓未使用機位及早釋出給有需求的旅客。

不可抗力退票處理機制納入契約

這次修正也將航空公司原本已普遍採行的不可抗力退票處理機制，明確納入契約內容，旅客因天災、奔喪或個人疾病等不可歸責事由導致無法搭機時，於航班起飛前通知航空公司，並於退票時提供相關證明文件，得免付手續費。修正亦明確規範，具國內線優待票價資格旅客須出示身分證件正本。

行政院消費者保護處消保官曾宜健提醒消費者，若遇不可抗力或不可歸責事由無法搭機時，務必於起飛前通知原售票單位，以利辦理後續退票手續。另也提醒業者，所使用的定型化契約，若有違反公告事項情形，依消費者保護法第五十六條之一規定，經主管機關限期卻未改正者，可處三萬元以上、卅萬元以下罰鍰；經再次限期仍未改正者，處五萬元以上、五十萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

交通部昨公告修正定型化契約，針對連假疏運期訂有使用限制的機票，實施「退票費用分級制」，3個不同退票階段將酌收不同手續費，上限10至30％不等。 （資料照，記者吳正庭攝）

