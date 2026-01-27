彰縣帶狀疱疹疫苗預約 收錢代排違法

彰縣帶狀疱疹疫苗預約，衛生所搭設棚架供休息。（記者張聰秋攝）

彰化縣政府昨天下午一點三十分起，在全縣廿七處衛生所同步開放現場預約施打帶狀疱疹疫苗，一次釋出給一般長者共四五六七個補助名額，儘管預約時間從早上改到下午，不少人擔心向隅，深夜、清晨就來排隊等候，甚至傳出五百元請人代排。對此，衛生局表示，醫療行為收錢代排已違法，最重依違反《醫療法》開罰五萬到廿五萬元不等罰鍰。

傳代排費500元 衛局：最重罰25萬

因應預約登記人潮，彰化市、員林市、鹿港鎮等衛生所搭設棚架供休息（見圖，記者張聰秋攝），許多長者上次錯過預約，這回提前來排隊，成功預約者難掩喜悅，而由於全縣六十五歲以上長者有二十四．五萬人，僅約一萬個施打名額，未預約到者只能無奈接受。

請繼續往下閱讀...

這波排隊搶預約熱潮，傳出五百元請人代排情況，衛生局長葉彥伯表示，疫苗接種屬醫療服務，可以無償委由他人代排，但不能收費，依法最高可處廿五萬元罰鍰。

葉彥伯說，提醒民眾預約後七天內繳費，收到簡訊或十四天後持證打第一劑，三個月後接種第二劑，預計今年上半年完成全部接種，由於這是全國第一次大規模接種，等今年上半年全部接種完畢，後續再評估。

不少民眾搶打疫苗，關鍵仍在價格誘人。完整兩劑市價約一．八萬元，縣府自購疫苗補助，一般長者僅需自付六千元，低收及中低收入戶免費施打。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法