為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    九九峰氦氣球 南投縣民預約免費體驗3天

    2026/01/27 05:30 記者張協昇／南投報導
    南投九九峰氦氣球開放縣民線上預約免費體驗，圖為示意圖。（南投縣府提供）

    南投九九峰氦氣球開放縣民線上預約免費體驗，圖為示意圖。（南投縣府提供）

    南投縣政府斥資約五．二二億元在草屯鎮打造的九九峰氦氣球遊憩園區，正緊鑼密鼓進行氦氣球安裝建置作業，縣長許淑華廿六日在縣務會議宣布，氦氣球園區將於二月十二日至十四日開放縣民線上預約免費入園體驗，三天共一七〇〇個名額，其中草屯鎮民一千個名額。

    2月12至14日1700個名額 草屯佔1千個

    九九峰氦氣球遊憩園區位於草屯鎮平林里，九九峰為台灣三大火炎山地形之一，不但地質特殊、景觀優美，且生態資源豐富，園區除建置森林空中探索步道、戶外婚禮廣場等設施，最大賣點是從法國引進最新型氦氣球，每次可搭乘三十人，以繫留方式升至最高三百公尺空中，鳥瞰九九峰四周美景，打造一處兼具生態休閒、餐飲購物與親子教育的多功能大型遊憩場域。

    縣府觀光處昨在縣務會議報告氦氣球遊憩園園開放進度表示，正加緊安裝建置氦氣球，預計一月廿八日升空測試。

    許淑華則表示，氦氣球園區二月十一日試營運，二月十二日至十四日開放縣民線上預約免費入園體驗，分時段入場，其中草屯鎮民一千個名額、其他十二鄉鎮市七百個名額，讓縣民優先感受新景點魅力。至於預約詳情、營運後入園票價與優惠措施，二月四日將進一步公開說明。

    南投九九峰氦氣球遊憩園區2月12日起3天開放預約體驗。（南投縣府提供）

    南投九九峰氦氣球遊憩園區2月12日起3天開放預約體驗。（南投縣府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播