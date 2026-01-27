九九峰氦氣球 南投縣民預約免費體驗3天

南投九九峰氦氣球開放縣民線上預約免費體驗，圖為示意圖。（南投縣府提供）

南投縣政府斥資約五．二二億元在草屯鎮打造的九九峰氦氣球遊憩園區，正緊鑼密鼓進行氦氣球安裝建置作業，縣長許淑華廿六日在縣務會議宣布，氦氣球園區將於二月十二日至十四日開放縣民線上預約免費入園體驗，三天共一七〇〇個名額，其中草屯鎮民一千個名額。

九九峰氦氣球遊憩園區位於草屯鎮平林里，九九峰為台灣三大火炎山地形之一，不但地質特殊、景觀優美，且生態資源豐富，園區除建置森林空中探索步道、戶外婚禮廣場等設施，最大賣點是從法國引進最新型氦氣球，每次可搭乘三十人，以繫留方式升至最高三百公尺空中，鳥瞰九九峰四周美景，打造一處兼具生態休閒、餐飲購物與親子教育的多功能大型遊憩場域。

縣府觀光處昨在縣務會議報告氦氣球遊憩園園開放進度表示，正加緊安裝建置氦氣球，預計一月廿八日升空測試。

許淑華則表示，氦氣球園區二月十一日試營運，二月十二日至十四日開放縣民線上預約免費入園體驗，分時段入場，其中草屯鎮民一千個名額、其他十二鄉鎮市七百個名額，讓縣民優先感受新景點魅力。至於預約詳情、營運後入園票價與優惠措施，二月四日將進一步公開說明。

