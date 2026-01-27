中榮代刀疑雲效應？ 台中百年醫院被爆開刀房禁手機

台中榮總三名神經外科醫師涉違規讓廠商進手術室引發關注，醫護人員爆料「台中三民路上的百年醫院」，醫院高層下令手術室同仁進開刀房須繳交手機，對此，衛福部台中醫院強調，醫護人員進入手術房的手機管理規範，除保護病人隱私、避免手機細菌交叉感染、也預防電子干擾儀器影響治療。

台中醫院：需經醫病雙方同意

中榮廠商代刀疑中榮涉違規讓廠商進手術室持續由中市衛生局、檢方調查中，台中地檢署表示，目前持續偵辦中榮涉違規案，是否傳訊醫師或廠商屬偵辦核心，不便對外透露。

中榮事件後有臉書社團貼文質疑，醫院下令同仁進開刀房要繳交手機，但外科醫生卻不在此限？被影射的台中醫院強調，一切合乎規定，但也凸顯中榮事件後各醫院對手機管制的態度是否出現轉變？

中山附醫、慈濟 未禁止攜入

對此，爆發手術房影片爆料事件的台中榮總並未回應手機議題，部立台中醫院則強調，財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會（簡稱醫策會）有規定，醫院開刀房訂定醫護人員規範，衛福部「門診隱私維護規範」，更嚴格規範「病房及開刀房照相及錄影都需經過醫病雙方同意」。

中山醫學大學附設醫院表示，手機是必要工具，手機是允許進入開刀房，院內所有同仁遵守病人安全及病人隱私規定；烏日林新醫院說，院方一向重視手術室管理與病人隱私及醫療安全，目前依據醫院規範，均為主治醫師上刀，且手術室內更換衣服後不方便攜帶手機。

童綜合醫院表示，從以前該院的醫療場所就禁止使用手機拍照及錄影；台中慈濟醫院指出，未禁止同仁帶手機進入醫療場所；豐原醫院說，對同仁於臨床場域使用個人通訊設備，依醫療安全進行規範與管理，特別於手術室等高風險醫療單位，基於病人安全及維持醫療品質之考量，提供相關使用原則。

