台中大里掩埋場逾40萬噸垃圾 議員促「在地去化」

中市議員與環保局長吳盛忠（左三）在「太空包」大白山前討論垃圾去化問題，局長轉身離開，讓議員錯愕。（記者黃旭磊攝）

禁止再堆置新垃圾 原有垃圾打包運出 環局長：還需預算規劃

再過三週就是春節，台中垃圾廚餘清運問題未解，大里掩埋場累積超過四十萬噸垃圾，市府打包成「垃圾太空包」轉移至南屯文山掩埋場堆放，市議會警消環衛委員會召集人蕭隆澤率議員考察春節前廚餘處理作業，大里區議員張芬郁等人在「太空包」大白山前，要求環保局長吳盛忠「在地去化」垃圾，去除原有垃圾不能再堆置新垃圾，吳盛忠說「再研究規劃」後即轉身離開，讓議員一陣錯愕。

討論垃圾去化 環局長轉身離開議員錯愕

吳盛忠強調，台中三個焚化爐每年都要歲休，需要將還沒燒的可燃垃圾打包處理，打包有外圈八層，非常穩固，至於堆置（垃圾山）處理還需預算進一步規劃。

台中市去年編列一億三千元預算，以「垃圾分篩打包」（太空包）方式運作十天，實際僅打包一千六百十七．五噸，約占總量的〇．四％就暫停作業，民進黨南屯區在地議員何文海及議員張芬郁、陳淑華、李天生、林德宇等多人，昨在文山焚化爐及「太空包」大白山前，當面要求環保局長吳盛忠，希望「在地去化」大里垃圾山超過四十萬噸垃圾，禁止再多堆置新垃圾，如果可以就將垃圾移到他處。

吳盛忠強調，農曆過年垃圾量會增加，垃圾放在大里或文山再研究，希望大家一起為台中垃圾處理努力。

張芬郁及李天生向吳盛忠要求，人民希望在地去化，大里垃圾山打包運出，新垃圾不要再增加，大里區民進黨議員林德宇痛批，豬瘟事件後議會首次考察焚化作業，沒想到環保局竟連廚餘應變緊急處理分項都沒提供，文山焚化爐汰舊換新已發包開工，考察資料也沒有，實在是很失望。

環保局：廚餘處理終極目標為液態肥料

環保局強調，目前垃圾及廚餘都還在應變計劃，全台中每天廚餘處理不到三百噸，政策導向終極為液態肥料處理，垃圾打包還要研擬堆置去向。

張芬郁強調，台中垃圾問題都是市長盧秀燕延宕文山焚化爐改建所致，讓全體市民必須承擔惡果，「盧秀燕應該親自來看看廚餘破碎瀝乾再焚化過程」，工作環境太惡劣，必須加速高速堆肥等廚餘再利用工程興建。

台中垃圾「太空包」大白山。（記者黃旭磊攝）

