    首頁 > 生活

    南港車站立體連通平台開放 串聯北流

    2026/01/27 05:30 記者何玉華／台北報導
    南港立體連通平台夜間照明，以光線引導民眾通行，兼具功能性與美感。（北市新工處提供）

    南港立體連通平台夜間照明，以光線引導民眾通行，兼具功能性與美感。（北市新工處提供）

    台北市繼信義計畫區後，以「東區門戶二．〇」打造南港區人行立體連通系統，由工務局新建工程處辦理南港車站西側的南港立體連通平台，已完工開放，新工處表示，可將當地的人潮立體串聯起來，形塑市民大道南港區段為城市綠廊，成為人本林蔭休閒街道及韌性城市的空間場域。 

    新工處規劃設計科科長陳百慶表示，南港區人行立體連通系統以南港車站為核心，串聯北部流行音樂中心、南港車站、捷運站近三．五六公里長，南港立體連通平台是重要節點，西可到台北流行音樂中心，東接南港車站及南港捷運站，北通大型建案世界明珠的商場及住宅區。平台下方的半戶外空間與忠孝東路七段街角廣場相連，平時可做風雨操場、市集或節慶慶典空間，必要時也可支援北流大型活動。

    陳百慶表示，南港立體連通平台提供夜間照明，兼具功能性與視覺美感，以光線引導民眾通行，提升夜間環境的安全感，以「人本步行」與「東區綠廊串聯」為核心理念，在橋體內部、階梯與平台採用嵌入式或隱藏式燈具，並在欄杆與邊緣運用間接打光技術，有效控制眩光與光害，大幅提升使用者夜間通行的舒適度與安全性。

