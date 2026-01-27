為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台北燈節推20條主題遊程 景點重複多

    2026/01/27 05:30 記者蔡愷恆／台北報導

    「二〇二六台北燈節」將於二月廿五日至三月十五日登場，今年規劃西門町與圓山花博公園雙展區，台北市觀光傳播局配合推出廿條主題遊程，讓民眾轉乘捷運即可輕鬆展開行程，也與在地旅宿業者和高鐵合作提出優惠方案；但檢視主題遊程，發現推薦景點重複率高，台北燈節官網英文版完全沒有相關內容。觀傳局解釋，以雙展區周邊景點推薦一、二、三日遊，因此地點會重複，英文版預計一週內上線。

    觀傳局︰雙展區順遊推薦 難免重複

    觀傳局提供的廿條主題遊程，一日遊有六條路線，當代文青之行從台北車站周邊的台北當代美術館至誠品南西、中山商圈；二日遊建議八條路線，其中花花世界藝文之旅及山與美學之旅，有限定時間的花季或花展，遊程安排不易；三日遊「秘境古蹟品味之旅」卻在第二天連續安排兩個現代商場。

    推薦的景點重複率高，西門町出現七次，士林官邸、士林夜市、大安森林公園、永康街與松山文創園區各出現四次，還有多處地點出現三次。觀傳局說明，因為推薦花博展區及西門展區周邊景點，設計一、二、三日遊程，提供旅客安排燈節順遊。

    燈節官網英文版 預計一週內上線

    觀傳局也與六十四家在地旅宿業者合作祭出專屬優惠，並結合「高鐵假期」推出交通住宿聯票，不過台北燈節官網英文版資訊落差很大，完全沒有廿條主題旅程、旅宿優惠和高鐵假期等訊息。觀傳局表示，英文版預計於一週內上線。

