    《城市開箱》北市文山家和一站式服務中心 社區防暴據點

    2026/01/27 05:30
    文山家和一站式服務中心內設有溫馨的兒童遊樂區，佈滿淺色軟墊與玩具。（記者蔡愷恆攝）

    記者蔡愷恆／專題報導

    文山區靜謐的興隆社宅，走上設計簡潔俐落的室外旋轉樓梯，聽覺先被觸動，嘻笑與音樂聲，渲染著歡樂情緒與暖色的光，點亮灰暗外觀，整潔的玻璃門，「文山家和一站式服務中心」映入眼簾。入內往左，熱鬧得像是里民活動中心或交誼廳，難以想像這是家暴防治中心。

    家庭成員小摩擦或緊張 都可諮詢

    一站式服務中心內有多個大型空間供在地團體使用，包括舞蹈老師帶領長者跟著音樂節奏，彼此笑鬧；以有趣活動帶出情感教育及非暴力溝通等嚴肅議題，還有與新住民服務據點合作，透過異國美食講座傳遞「相互尊重」概念，或舉辦社區卡拉OK大賽宣導非暴力溝通，平時也有里長舉辦的音樂輔療等。

    相較熱鬧的左側空間，右側淺色木質的寧靜空間，讓人卸下心防，有溫暖的櫃台人員，後方則是溫馨的兒童遊樂區，佈滿淺色軟墊與玩具。緊連四間諮詢空間如咖啡廳的小包廂，落地窗門簾拉下，讓民眾傾訴不安與困境，社工傾聽後再給予整合資源協助。

    興隆社宅過去是安康平宅，安置七〇年代自越南撤退的華僑、最後一批國共內戰後的榮民及當地貧困居民。社工督導林宗翰說，將專業服務融入日常生活，致力「去標籤化」，淡化「受害者」或「弱勢」的刻板標籤。無論是想小憩，還是家庭成員間出現小摩擦或緊張狀態，民眾都能隨時進來諮詢，這也正是達成「一級預防」的關鍵。

    文山家和一站式服務中心的教育相關活動，通常在「曉柏室」舉行。（記者蔡愷恆攝）

