雙北「AI公車站長」擴大 20站可提問

台北市、新北市去年八月發布「AI公車站長阿明」，首度以人工智慧技術建構虛擬公車站長，民眾掃描站體上的QR Code，即可詢問乘車問題，減輕駕駛工作負擔，為期一週在四個站點試辦，共五六一人次使用。雙北交通局昨表示，經反饋意見修正問題優化系統後，即日起至二月十三日擴大在雙北廿個站點使用。實測發現僅有中、英文版本，台語也不通。

目前僅中、英文版本 台語不通

台北市公共運輸處智慧運輸科長張耿禎表示，去年八月使用後反饋多為語音辨識、手機操作，以及不同路線、到站時間的路線規劃，或是詢問站位資訊僅給路線圖等問題，經半年來提升語意問句樣態多元性，增加辨識成功率，使用者介面設計更直覺，掃描QR Code進入網頁後，點選麥克風或小鍵盤，即可以語音或文字詢問，也能提供前往目的地的所有路線和預估到站時間。

公運處︰待語言模型建置 評估納台語

即日起至廿三日，在駕駛經常被詢問的站位中，包括台北市的市政府（松壽，往西）、捷運大安站（信義，往西）、捷運西門站（往北）、捷運南京復興站（往西）、捷運民權西路站（往東）等十處候車亭設QR Code，以捷運站附近為主，民眾有搭乘問題可以掃描QR Code，讓AI站長「阿明」回答。

實測發現，在市政府（松壽）站掃描後搜尋前往新北市板橋四三五藝文特區，顯示沒有公車路線直達，回覆進一步詢問是否需要協助找尋轉乘路線後，才獲得合適的轉乘方案，尚無法一次查詢到位；英文部分若是語速太快，系統不易辨識。

北市公運處補充，之前較少外籍人士使用，未來會視情況再增加日、韓語版本，並擴充資料庫，「台灣國語」也會一併優化。台語則待國內有相關語言模型建置成功後評估納入。

